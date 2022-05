Alice chi è e chi era per Franco Battiato

- Advertisement -

Scopriamo chi è Alice, famosa cantante che ha legato la sua carriera a quella di Franco Battiato: conosciamo anche il rapporto tra loro.

Negli anni ’80 è letteralmente esplosa la stella di Alice, voce che si è affermata con forza nel panorama musicale. La sua ascesa è collegata a filo stretto alla collaborazione con Franco Battiato: andiamo a scoprire dunque qualcosa in più sulla cantante e sul rapporto con l’artista siciliano.

Chi è Alice

Carla Bissi, in arte Alice, è originaria di Forlì, dove è nata nel 1954. Si appassiona presto alla musica, iniziando a partecipare sin da piccola a vari concorsi canori e partecipando, per la prima volta, al Festival di Sanremo nel 1972 col brano Il mio cuore se ne va. Negli anni ’70 Alice va avanti nella sua carriera e incide il suo primo album, cimentandosi intanto anche nell’attività radiofonica. Sono anni importanti, che precedono la svolta degli anni ’80.

Nel 1980 inizia una vera e propria seconda carriera per Alice, che viene affiancata nel suo lavoro da Franco Battiato. La collaborazione con l’artista siciliano porta il grande successo nella carriera dell’artista.

Il rapporto tra Alice e Franco Battiato

Tra Alice e Franco Battiato s’instaura un fortissimo legame sia professionale che personale, i cui risultati in termini artistici sono enormi. Nel 1980 esce il primo prodotto di questo connubio artistico, la canzone Il vento caldo dell’estate, che si afferma come una grande hit che garantisce il successo commerciale ad Alice.

Un anno dopo, la cantante è protagonista al Festival di Sanremo, dove trionfa con la canzone Per Elisa, scritta ancora una volta dalla cantante insieme a Franco Battiato. Questo biennio stravolge completamente la vita di Alice, che ottiene un grandissimo successo non solo in Italia, ma in tutta Europa. I due sono poi protagonisti anche all’Eurovision, nel 1984, dove insieme cantano con la canzone I treni di Tozeur, che chiude al quinto posto della kermesse musicale.

Come detto, il forte legame artistico tra Alice e Franco Battiato si è tramutato anche in un forte legame nella vita di tutti i giorni, andando oltre la sfera lavorativa e sforando in maniera importante in quella del quotidiano.