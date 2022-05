Di4ri Larissa Iapichino chi è: la figlia di Fiona May nella serie Netflix

- Advertisement -

Larissa Iapichino, campionessa juniores di salto in lungo, è una delle guest star in Di4ri. Ecco chi è la figlia di Fiona May.

Di4ri è la prima serie teen italiana di Netflix, disponibile in streaming dal 18 maggio 2022. Tra le guest star c’è il cantante Tancredi, che ha inserito la sua Isole nella colonna sonora della serie. Spazio anche per la campionessa Larissa Iapichino, presente in un episodio in cui si svolge una gara di triathlon.

Larissa Iapichino chi è

Parlare di Larissa Iapichino come della figlia di Fiona May è estremamente riduttivo. Si tratta di una giovane sportiva italiana, nata il 18 luglio 2022 a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Allenata da suo padre Gianni, al tempo coach anche di Fiona May, dalla quale è ormai separato.

Inizialmente si è dedicata alla ginnastica artistica. Una passione durata 8 anni, in seguito alla quale si è cimentata nell’atletica. Specializzata nel salto in lungo, classificandosi nella top 20 mondiale. Lo sport non ha però intralciato gli studi e nell’estate 2021 si è diplomata. Ha sostenuto la maturità nello stesso periodo in cui si allenava in vista delle Olimpiadi di Tokyo.

Larissa Iapichino vita privata

Larissa Iapichino non è propriamente un personaggio pubblico. Il mondo dello sport è casa sua e, nonostante la popolarità derivante da sua madre Fiona May, si tiene ben distante dal gossip. Sappiamo però che era impegnata in una relazione con un giovane velocista, Matteo Melluzzo. Attualmente frequenta un altro coetaneo, Vittorio Bartoli, giocatore di basket delle giovanili della De Longhi Treviso Basket.