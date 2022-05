Franco Battiato moglie: la verità dell’artista e l’amore di sempre

- Advertisement -

Franco Battiato ha avuto una moglie? Sull’artista catanese sono tanti gli aneddoti a riguardo e che spiegano la sua visione della vita

Franco Battiato è scomparso il 18 maggio 2021 ma sono ancora tanti gli aneddoti sul suo conto e i dettagli che appassionano coloro che hanno apprezzato fin da subito la sua arte. Il cantautore catanese è sempre stato lontano dal gossip ma fin dai suoi primi anni di carriera sono state tantissime le voci che lo riguardavano. In particolare in tanti avevano parlato di una presunta castità (fermamente smentita) oltre a domandarsi se Franco Battiato avesse una moglie. In merito a questo dettaglio della sua vita privata, lo stesso artista ne ha parlato in alcune interviste spiegando il suo pensiero.

Franco Battiato moglie: la verità dell’artista

Franco Battiato non ha avuto moglie e figli. Una scelta ponderata da parte dell’artista che in diverse occasioni ne ha spiegato i motivi. Attratto dal genere femminile, Franco Battiato ha raccontato di essere circondato da donne quando da giovane suonava in un complesso. Proprio in quel periodo si era invaghito di una ragazza e una sera andarono insieme a casa sua. L’aneddoto raccontato da Franco Battiato spiega perché non ha mai avuto moglie e figli e nasce proprio dall’incontro con questa ragazza.

Squattrinato e senza tante possibilità, Franco Battiato decise di comprare tre yogurt e poi tornare a casa a farsi una doccia. La ragazza era rimasta a casa e quando l’artista uscì dalla doccia scoprì che aveva mangiato tutti e tre i vasetti di yogurt: “Ma come, le dissi, neanche uno me ne hai lasciato? Le avrei tirato addosso una sedia. Io non potrei mai stare con qualcuno che mi dice: dove andiamo stasera? Ma tu pensa per te. Voglio dire: vuoi che stiamo insieme ogni tanto? Ok. Ma nulla di più”. In un’altra occasione Franco Battiato aveva spiegato di aver amiche degne di questo nome ma non anime gemelle. L’amore per la libertà, quello vivo e infinito, non aveva mai permesso all’artista di avere una moglie. Una scelta precisa che ha rispecchiato la sua visione della vita.