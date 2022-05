Gemitaiz tour estivo 2022: date e prezzi biglietti

- Advertisement -

Dopo l’uscita dell’album Eclissi, Gemitaiz partirà quest’estate col suo tour: andiamo a scoprire tutte le date.

È un grande momento per Gemitaiz, che ha da poco pubblicato il suo nuovo album, Eclissi, che sta ottenendo un grandissimo successo. Il cd è stato anticipato dall’uscita del singolo che dà il nome all’album, realizzato in featuring con Neffa, e ha poi regalato tantissime canzoni che stanno ottenendo un grandissimo successo, come i duetti con Sfera Ebbasta e con Marracash e Coez in Pornstar e Ko. Andiamo a vedere dunque tutte le date dell’imminente tour di Gemitaiz.

Gemitaiz: le date del tour estivo

Il tour di Gemitaiz avrà inizio il 18 giugno e partirà proprio da Roma, la città del rapper, una location decisamente non come le altre per il cantante. Da lì poi Gemitaiz girerà diverse città d’Italia, fino alla conclusione del tour prevista con il concerto del 27 agosto a Prato. Sarà l’occasione per ascoltare ovviamente le canzoni di Eclissi, ultimo album del rapper, ma anche quelle dell’ultimo mixtape, il nono capitolo della saga Quello che vi consiglio, i cui brani Gemitaiz non ha avuto ancora occasione di portare in scena a causa dello stop dovuto alla pandemia.

È un tour molto atteso dunque, che segna il ritorno in scena di Gemitaiz, che nei prossimi mesi sarà anche protagonista in coppia con Madman, per portare in giro il loro ultimo album, Scatola nera, anche questo un grandissimo successo.

I prezzi dei biglietti naturalmente variano da concerto a concerto e sono disponibili sul sito di TicketOne. Vediamo dunque le date del tour di Gemitaiz:

18 GIUGNO 2022 – ROMA – ROCK IN ROMA

28 GIUGNO 2022 – PADOVA – SHERWOOD FESTIVAL

28 GIUGNO 2022 – PORDENONE – PORDENONE LIVE 2022 (PARCO S.VALENTINO)

5 LUGLIO 2022 – LEGNANO (MI) – RUGBYSOUND

6 LUGLIO 2022 – COLLEGNO (TO) – FLOWERS FESTIVAL

9 LUGLIO 2022 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA FESTIVAL

16 LUGLIO 2022 – BRESCIA – ARENA CAMPOMARTE

22 LUGLIO 2022 – CATANIA – CATANIA SUMMER FEST (VILLA BELLINI)

17 AGOSTO 2022 – GALLIPOLI (LE) – SOTTOSOPRA FEST (PARCO GONDAR

27 AGOSTO 2022 – PRATO – PRATO È SPETTACOLO