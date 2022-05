- Advertisement -

Something Borrowed trama e cast del film genere commedia romantica che racconta la storia di Rachel e Darcy

Something Borrowed è il classico film commedia con un intreccio dai colpi di scena. I protagonisti della pellicola, rigorosamente romantica sono 4: Rachel, Darcy, Dex ed Eithan. La trama è solo apparentemente semplice: Rachel, introversa, timida e con una vita sentimentale infelice è amica fin da piccola di Darcy, egocentrica, infedele è tendenzialmente insopportabile. Come nei classici film americani sull’amore Rachel è segretamente innamorata di Dex fidanzato e promesso sposo della bionda amica. Durante la festa dei suoi 30 anni complice un bicchiere di troppo la timida avvocatessa rivela al ragazzo di amarlo fin dai tempi dell’Università e di non essersi mai dichiarata convinta di non essere corrisposta. Rachel e Dex finiscono per fare l’amore e da qui il segreto che custodiscono diventa la colonna portante del film che rivela anche il tradimento della fedifraga Darcy.

In questa fase di Something Borrowed subentra il quarto protagonista della commedia romantica Eithan amico di Rachel e a sua volta segretamente innamorato di lei. Più che dell’amore e dei suoi improbabili risvolti il film parla del rapporto odi et amo tra due amiche così diverse quanto complicate. Riuscirà la timida Rachel ad emanciparsi dal potere che Darcy esercita su di lei? L’avvocatessa si mette con Dex? Nel finale di Something Borrowed arrivano tutte le risposte.

Something Borrowed cast

Il cast di Something Borrowed è hollywoodiano e annovera tra gli attori presenti Ginnifer Goodwin e Kate Hudson. il film ha incassato 39 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 21,1 milioni di dollari in altri territori per un totale mondiale di 60,1 milioni di dollari. Il budget della pellicola è stato di 35 milioni di dollari. Questo il cast completo:

Ginnifer Goodwin: Rachel

Kate Hudson: Darcy

Colin Egglesfield: Dex

John Krasinski: Ethan

Steve Howey: Marcus

Ashley Williams: Claire

Peyton Roi List: Darcy da giovane