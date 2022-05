- Advertisement -

72 ore di paura è un thriller diretto da Shalagh Carter, trasmesso per la prima volta in TV nel 2021. Ecco ciò che c’è da sapere.

Trama e cast di 72 ore di paura, un thriller difficile da digerire, che vede una madre fronteggiare uno dei suoi incubi peggiori. Sua figlia è scomparsa nel nulla e lei dovrà provare di tutto per riportarla a casa.

72 ore di paura trama e cast

La protagonista del film è Shannon, interpretata da Cindy Marie Small. Si tratta di una madre single che farebbe di tutto per sua figlia Chloe, che ha il volto di Megan Best. Dopo la morte di suo marito, James, la donna è dedita soltanto a due cose: il lavoro e sua figlia. Non ha occhi per altri se non per lei. La giovane vive però una fase complicata della propria vita, l’adolescenza. La tempesta ormonale non aiuta di certo ma se a ciò si aggiunge il profondo dolore provocato dalla perdita subita, le cose non si mettono bene.

Si avvicina il giorno dell’anniversario della morte del padre, il che spinge Chloe ad andare lontano, tenendosi a una certa distanza da quella casa piena di ricordi. Dice a sua madre di voler passare qualche giorno con la sua amica Mackenzie. Le due andranno in un cottage remoto a caccia di tranquillità.

Chloe però scompare nel nulla e Shannon si ritroverà a vivere 72 ore di paura. Dopo vari tentativi per capire cosa stia accadendo, la donna scopre che la ragazza sta partecipando a uno strano gioco. Si tratta di una sfida che prevede di restare da sola nel bosco per 72 ore. La madre è molto preoccupata e decide di prendere in mano la situazione e trovare sua figlia. Non potrà però fidarsi di nessuno.

A completare il cast, oltre alle attrici già citate, vi sono:

Verity Marks

Alex Poch-Goldin

Amy Groening

Lisa Bell

Gino Anania

Evan Martin

Jesse Nobess

Karl Thordarson

Paul Andrich