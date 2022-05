Antonino Chef Academy come partecipare

- Advertisement -

Andiamo a scoprire come si può partecipare alla trasmissione Antonino Chef Academy.

Giovedì 19 maggio arriva in chiaro la terza stagione di Antonino Chef Academy, a quasi un anno di distanza dalla messa in onda su Sky Uno. Saranno visibili finalmente in chiaro le sei puntate che costituiscono questa terza stagione e che eleggeranno il vincitore che avrà l’occasione di lavorare con Antonio Cannavacciuolo a Villa Crespi. Si tratta di un’occasione unica per tantissimi aspiranti chef, che possono vincere l’opportunità di lavorare in un ristorante stellato, potendo apprendere da uno dei più grandi e affermati chef italiani. Chiaro dunque che il programma attira moltissime persone, che sognano di riuscire a parteciparvi e di poter ottenere quest’occasione unica per fare carriera nel mondo della cucina. Andiamo dunque a scoprire com’è possibile partecipare allo show.

Come partecipare ad Antonino Chef Academy

Lo show, in onda su Sky, è prodotto dalla società EndemolShine, leader nel campo della produzione televisiva, con l’attivo alcuni dei più celebri programmi italiani e non solo come MasterChef, Il Grande Fratello, Lol e, per l’appunto, Antonino Chef Academy. La società si occupa anche di selezionare i partecipanti al programma, che devono avere un’età compresa tra i 18 e i 23 anni. Dunque per provare a partecipare allo show occorre andare sul sito di EndemolShine, sulla pagina ufficiale del programma, e iscriversi ai casting. Da lì poi occorrerà superare una serie di selezioni, con alcuni colloqui volti a selezionare i partecipanti. Al momento dell’iscrizione ai casting, occorre indicare alcuni dati personali e allegare una foto personale e un video in cui vengono spiegate le motivazioni per cui si vuole partecipare al programma.

Dopo l’iscrizione bisogna solo aspettare di essere contattati e impegnarsi per superare i casting, una lunga trafila che può portare alla partecipazione allo show e al coronamento del sogno di lavorare con Antonino Cannavacciuolo.