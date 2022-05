Carlo Motta chi è nuovo fidanzato Dayane Mello

- Advertisement -

C’è un nuovo amore nella vita di Dayane Mello: la donna è stata fotografata insieme a Carlo Motta, scopriamo chi è.

Pare essere tornato l’amore nella vita di Dayane Mello, grande protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo un periodo burrascoso, la ragazza pare aver ritrovato il sorriso insieme a Carlo Motta, modello con cui la brasiliana è stata colta da Whopsee.it. Dopo diverse indiscrezioni dunque arriva il video che ritrae i due intenti a baciarsi per le strade di Milano, un chiaro segnale di come per Dayane Mello ci sia un nuovo amore all’orizzonte. Scopriamo tutto dunque sul ragazzo e sulla storia con la brasiliana.

Carlo Motta: il nuovo amore di Dayane Mello

Carlo Motta è un giovane modello di cui in realtà di sa molto poco. Ciò che conta è che però pare essere piombato con forza nella vita di Dayane Mello e aver riportato il sorriso sul volto della brasiliana, reduce da un periodo complesso. Negli ultimi tempi la ragazza è stata spesso al centro del gossip, prima per le voci sul flirt con l’imprenditore Andrea Turino, con cui Dayane avrebbe passato il Capodanno insieme anche alla figlia Sofia. Poi le voci su un altro flirt, con Chi che aveva smentito la relazione con Turino ma rilanciato facendo il nome di Alberto Francheschini, noto per essere stato insieme ad Alice Campello, moglie del calciatore della Juventus Alvaro Morata.

Ora Whopsee.it lancia la nuova bomba, mostrando le immagini che ritraggono insieme Dayane Mello e Carlo Motta. Un video che lascia poco spazio ai dubbi, ma è bene sottolineare che per il momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, beccati in intimità a Milano in compagnia anche di Giulia Salemi e Matteo Evandro. Vedremo dunque se nei prossimi tempi la nuova coppia uscirà allo scoperto dopo essere stata colta dalle telecamere.