Scopriamo chi è Chiara Nasti e scopriamo perché si parla molto di lei e della scelta per svelare il genere di suo figlio.

Non è passata sicuramente inosservata la scelta particolare di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, di rivelare il genere del figlio che avranno in una location abbastanza particolare. La coppia ha infatti affittato lo Stadio Olimpico per rivelare ad amici e parenti se il piccolo che presto verrà al mondo è maschio o femmina.

Una scelta ampiamente criticata in rete e che ha generato un acceso dibattito. Molte sono state le accuse lanciate alla sorella di Angela Nasti, sul banco degli imputati c’è la scelta secondo molti esagerata di affittare uno stadio intero per l’occasione. Non si è fatta attendere la replica di Chiara, che sui social ha difeso la propria scelta del gender reveal, tacciando di invidia chi l’ha accusata sui social. In sostanza chi critica e la definisce una tamarrata è perché non può farlo.

Insomma, clima abbastanza teso intorno a quello che è un bellissimo evento (e non dovrebbe mai essere così) : l’imminente nascita del figlio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni.

Chi è Chiara Nasti

Andiamo dunque a conoscere meglio la Nasti ampiamente protagonista della scena al momento. Classe 1998, Chiara è nata a Napoli ed è una seguitissima influencer con due milioni di follower. È stata tra le primissime imprenditrici digitali d’Italia a costruire la sua carriera su Instagram, aveva più o meno 14 anni quando ha insisto. Si è fatta conoscere proprio grazie ai social, soprattutto grazie alla sua attività da fashion blogger e alla passione per la moda, ed è entrata poi anche nel mondo della televisione con la partecipazione nel 2018 all’Isola dei famosi.

Un’esperienza però che duro pochissimo, si ritirò dal reality perché le mancava il fidanzato dell’epoca. L’Isola non è stata però la sua prima apparizione tv, i suoi esordi sul piccolo schermo sono con i consigli di stile al “Chiambretti C’è”. Chiara Nasti oggi è titolare del marchio Plume Etheree che in particolare produce costumi da bagno, beachwear, vestitini e stivali. La vita privata di Chiara Nasti è stata spesso nel mirino del gossip. La ragazza ha avuto una storia con Emis Killa, poi altre relazioni con Emanuele Borriello, Ugo Abbamonte e col calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, una relazione non finita però benissimo.

Chiara Nasti ha quindi cambiato sponda del Tevere e ora è fidanzata con il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, con cui sta anche per avere il suo primo figlio che è un maschio. Tra le curiosità su di lei: ama i tatuaggi e il fitness. La Nasti non hai mai negato di essersi rifatta, è ricorsa alla chirurgia per ingrandire il seno. Sua sorella Angela è anche lei una nota influencer ed ex tronista. A Uomini e Donna la sua scelta fu Alessio preferito a Luca Daffrè. Angela e la sua scelta Alessio si lasciarono dopo poco il dating show della De Filippi e la ragazza si fidanzò con il calciatore Kevin Bonifazi con cui si è lasciata.