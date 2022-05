- Advertisement -

Cip e Ciop Agenti Speciali segna il ritorno di due personaggi amatissimi dei cartoni animati. Una nuova avventura su Disney+.

A cavallo tra anni ’80 e ’90 Cip e Ciop erano famosissimi e ora sono pronti al loro grande ritorno. Un film a metà tra animazione e live action, con un cast ricchissimo. I due protagonisti sono chiamati a cimentarsi in un’indagine rischiosa, tra avventure e risate. Ecco cosa sapere su Cip e Ciop Agenti Speciali, in streaming su Disney+ dal 20 maggio.

Cip e Ciop Agenti Speciali trailer

Cip e Ciop Agenti Speciali trama e cast

Akiva Schaffer ha diretto Cip e Ciop Agenti Speciali, che nella versione originale ha come titolo Chip ‘n’ Dale: Rescue Rangers. I protagonisti sono ovviamente gli esilaranti scoiattoli della Disney. In questa versione si va oltre lo schermo, rendendoli di fatto veri e propri attori, calati in una realtà contemporanea alla nostra. Nella loro Los Angeles, però, cartoni animati ed esseri umani convivono.

Per i due sono ormai lontani i giorni della serie TV che li ha resi celebri. Da quando lo show è stato cancellato le loro vite sono cambiate per sempre. Cip è ormai da tempo lontano dai riflettori e vuole che le cose restino così. Lavora come venditore di assicurazioni. Ciop, invece, mira costantemente a recuperare il proprio status di star. Ha subito un intervento di chirurgia CGI e il suo aspetto è ben differente da quello bidimensionale dell’ex amico. Il suo impegno principale è rappresentato dalle convention della nostalgia.

I due si rivedranno dopo tanto tempo per indagare sulla scomparsa di un caso amico, ex membro del cast della serie TV. È sparito nel nulla e Ciop farà di tutto per convincere il reticente Cip a tornare a indossare i panni dei detective dei Rescue Rangers.

Il cast è decisamente ricco. Come protagonisti in live action abbiamo kiki Layne e Chris Pamell, rispettivamente nei panni del detective Ellie Wehitfield e di Dave Bollinari. I doppiatori originali di Cip e Ciop sono John Mulaney e Andy Samberg. Will Arnett è invece Sweet Pete, mentre Eric Bana è Monterey Jack. Tress MacNeille è Scheggia, mentre Bob ha la voce di Seth Rogen. Spazio infine a J. K. Simmons, che presta la voce per il capitano Putty. In italiano, invece, Raoul Bova e Giampaolo Morelli sono rispettivamente Cip e Ciop, mentre Jonis Bascir è Monterey Jack e Francesca Chillemi doppia Scheggia.