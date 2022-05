Guido lembo chi era: malattia causa morte del re dell’Anema e Core

- Advertisement -

Guido Lembo è morto dopo aver combattuto contro una lunga malattia. Patron dell’all’Anema e Core di Capri intratteneva Vip come Jennifer Lopez

Guido Lembo è morto all’età di 75 anni dopo aver lottato contro un brutto male. Noto al grande pubblico con il cappello caprese, che indossava di tutti i colori, e la sua chitarra ha scritto la storia dello spettacolo a Capri. La malattia che aveva Guido Lembo era un cancro precisamente un Linfoma Mantellare che dal 2015 lo teneva periodicamente lontano dall’isola azzurra per le sedute di chemio terapia. Del tumore lo stesso patron dell’Anema e Core ne ha parlato nella sua autobiografia “Tutto cominciò così” raccontando come si accorse di essere malato tramite un’intuizione di sua moglie, che noto un nodulo sul collo. In quel libro il cantante caprese ha parlato anche del suo rapporto con i Vip da Mike Tyson e Domenico Modugno.

Chi era Guido Lembo, biografia: in tv al Maurizio Costanzo Show

Guido Lembo nasce a Capri il 13 novembre del 1947. Di pari passo con i suoi studi coltiva la sua grande passione per la musica e a soli 16 anni parte direzione Londra. Inizia a suonare e cantare il repertorio della canzone napoletana e non solo in un ristorante italiano per poi girare il mondo fino a diventare grande protagonista della movida di Palm Beach. Realizza il suo sogno, innovare il modo di fare intrattenimento a Capri dove torna con 7 anni di esperienza. Prima suona alla Capannina di Forte dei Marmi e nei locali del jet set italiano, poi nel 1994 fonda l’Anema e Core nella sua Isola d’origine. Chi non conosce la Taverna più famosa al mondo? Nel locale di Guido Lembo hanno cantato e ballato sui tavoli Vip del calibro di Jennifer Lopez, Mike Tyson, Domenico Modugno solo per citarne alcuni. Lembo negli anni 90 è stato volto noto di diversi programmi tv come il Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e numerose interviste a la Vita in diretta.

Guido Lembo lascia sua moglie Anna e due figli Marianna di 50 anni di età e Gianluigi di 45 anni che già da tempo aveva preso in mano le redini dell’Anema e Core. Aveva anche nipoti tra cui Niccolo e Camilla che come tutti i nonni adorava. Lembo e sua moglie hanno vissuto un grande amore, come raccontó il cantante a Novella 2000. Guido e Anna si sono conosciuti a Capri tra i banchi di scuola e si sono innamorati quando avevano solo 13 anni. Quando il cantante lascio l’isola per andare a Londra si persero di vista ma al suo ritorno sono tornati insieme e si sono sposati coronando il loro sogno d’amore.