Le Iene Belen nuovo segreto piccante “Pratica sottovalutata”

Alle Iene nella puntata di ieri sera 18 maggio Belen Rodriguez torna a parlare di cosa le piace sotto le lenzuola

Belen Rodriguez a le iene torna a fare rivelazioni piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola. La conduttrice aveva già parlato di autoerotismo femminile ed è tornata a parlarne nella puntata di ieri sera del 18 maggio del programma d’inchiesta. Nello specifico è accaduto nel corso dello spazio dedicato ai commenti più irriverenti fatti su Instagram. Sul profilo della Rodriguez un follower ha definito “uno spreco” la scelta della show girl argentina di rilassarsi facendo l’amore da se.

Qualche settimana fa Belen aveva affermato che era il momento di sdoganare il piacere femminile raggiunto senza nessun partner. Aveva anche svelato di ricorrere periodicamente a questa pratica, in particolare per godersi i momenti di relax quando è da sola tra le mura domestiche. Ieri sera a le Iene Belen ha aggiunto altri dettagli piccanti di cosa apprezza sotto le lenzuola. Per la Rodriguez l’amore da sé, per una donna o un uomo, non è affatto uno spreco. La conduttrice argentina ha spiegato dopo il servizio andato in onda, accanto a Teo Mammuccari, anche il perché di questa affermazione.

Per Belen è ritenuta una pratica sottovalutata, si ha la libertà di arrivare al piacere fisico senza troppa fatica, stando fermi e avendo la libertà di pensare a ciò che si vuole. La Rodriguez ha infine fatto una battuta piccante fare l’amore da sé evita il peso di dover fingere a letto.