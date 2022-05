Lucio Valente attore Don Matteo: chi è l’istruttore di Anna

- Advertisement -

Tutto su Lucio Valente, l’istruttore di Anna della nuova stagione di Don Matteo: scopriamo insieme chi è l’attore che lo interpreta.



Uno dei personaggi più intriganti dell’ultima stagione di Don Matteo è senza dubbio il colonnello Lucio Valente, entrato in scena nella quarta puntata di questa tredicesima stagione della serie, andata in scena il 21 aprile su Rai 1.

Lucio Valente è appunto un colonnello dei Carabinieri con un legame particolare con Anna, il capitano dell’Arma interpretta da Maria Chiara Giannetta, che è tra i personaggi principali della serie. Valente si rivela essere stato l’istruttore della giovane donna, e ora è tornato nella sua vita con una proposta inaspettata. Ma chi è l’attore che lo interpreta?

Thomas Santu, chi è l’attore di Lucio Valente in Don Matteo

Classe 1991, originario di Civitavecchia, Thomas Santu è l’attore scelto per interpretare il colonnello Lucio Valente in Don Matteo 13. Alto 182 centimentri, è un attore e cantante emergente già apparso in tv nella serie Disney I cavalieri di Castelcorvo, oltre che nel film Io, Leonardo.

La sua carriera, però, fino adesso si è svolta soprattutto in teatro, partecipando a produzioni come il musical di Ghost e, più di recente, quello di Pretty Woman, interpretando al ruolo che, sul grande schermo, era stato portato in scena da Richard Gere.

Sul fronte sentimentale, i siti di gossip lo hanno paparazzato a inizio marzo in compagnia dell’attrice comica Virginia Raffaele, tra i protagonisti della seconda stagione della serie Amazon Prime Video LOL. A giudicare dai loro atteggiamenti e dai baci appassionati, i due avrebbero una relazione.