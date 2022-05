Chi è Liam Nicolosi: Giulio Paccagnini in Di4ri su Netflix

- Advertisement -

Chi è Liam Nicolosi? È Giulio Paccagnini in Di4ri, la prima serie TV teen italiana di Netflix, in streaming dal 18 maggio 2022.

Il cast di Di4ri, serie TV Netflix, è molto giovane. Giulio Paccagnini è un ragazzo delle medie e a interpretarlo è l’attore Liam Nicolosi. Chi è? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui, dalle esperienze passate alla vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da liam nicolosi (@liammnicolosi)

Di4ri trailer

Liam Nicolosi chi è

Liam Nicolosi è un giovane attore nato a Roma il 4 marzo 2007. Ha soltanto 15 anni ma la sua carriera non ha avuto inizio con Di4ri, serie TV teen di Netflix. In passato ha infatti già recitato al cinema. Nel 2017 la sua prima pellicola, dal titolo Cuori puri, seguita nel 2022 da Eddie & Sunny. Questo show non rappresenta neanche il suo esordio sul piccolo schermo, considerando l’esperienza sul set di Heirs of the night, serie TV olandese che lo ha visto nei panni di Luciano di Nosferas. Stavolta però le cose sono diverse, dal momento in Di4ri sarà uno dei protagonisti e ciò potrebbe aprirgli altre strade, magari ancora su Netflix.

Di4ri cast: Giulio Paccagnini

Liam Nicolosi interpreta Giulio Paccagnini in Di4ri, serie TV teen su Netflix, in streaming dal 18 maggio. Il suo personaggio è un tipo molto irriverente. Ha sempre la battuta pronta. Soffre di una leggera dislessia, un ostacolo inizialmente ma poi una chance per mostrare il suo lato più fragile. Ciò gli consente di guadagnarsi l’affetto dei suoi compagni di classe. Si lega molto a Pietro, il suo migliore amico, ed è innamorato di Arianna, che pare non ricambiare.