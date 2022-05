- Advertisement -

Entrevias è una serie TV spagnola disponibile in streaming su Netflix da venerdì 20 maggio 2022. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Entrevias è una serie composta da 16 episodi, suddivisi in due stagioni. La sua storia mescola azione, dramma e umorismo, mescolando svariati topic, dal divario generazionale alla coesistenza tra persone di culture differenti. È la storia di Tirso Abantos e di sua nipote Irene, della quale l’uomo si ritrova a prendersi cura.

Entrevias trama e cast

Entrevias vede come protagonista Tirso Abantos, personaggio interpretato da Jose Coronado. Si tratta di un ex militare che gestisce un negozio di ferramenta. È noto nel quartiere ma non è di certo circondato da amici. È infatti un uomo solitario e poco incline alle dimostrazioni d’affetto.

Dopo un incidente, è costretto a prendersi cura di sua nipote Irene, interpretata da Nona Sobo. Si tratta di una giovane donna di origine vietnamita. Anche il suo carattere, come quello dello zio, è molto spigoloso. È ribelle e molto scostante, sempre in grado di tenere a distanza gli altri. Sua madre non sa più cosa fare con lei.

Lo scontro tra nonno e nipote è totale. La loro convivenza è quanto mai complessa fin dal primo momento. A peggiorare la situazione vi è il pessimo gruppo che la ragazza frequenta. Irene non sembra riuscire a prendere una sola decisione corretta. Tutto ciò a cui pensa è scappare lontano da tutto e tutti con il suo fidanzato colombiano.

Tirso è pronto a tutto pur di raddrizzarla. Sarà per questo costretto a dire addio alla propria routine, diventando una sorta di eroe improvvisato, contrastando i gangster che poco a poco hanno preso il controllo delle strade. Sa bene che tutto ciò gli porterà solo problemi ma è per il bene di sua nipote.

A completare il cast vi sono Luis Zahera come Ezequiel Fandino, Felipe Londono come Nelson e anche Laura Ramos (Gladys), Manolo Caro (Sanchis), Manuel Tallafé (Pepe), Itziar Atienza (Amanda) e Maria de Nati (Nata), tra gli altri.