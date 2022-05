Luca Daffre chi corteggiava a Uomini e Donne: il suo percorso

- Advertisement -

Andiamo a ripercorrere il cammino a Uomini e Donne di Luca Daffrè, nuovo protagonista dell’Isola dei famosi

Tra i volti nuovi che hanno fatto l’ingresso nel cast della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi c’è quello di Luca Daffrè. Il nuovo naufrago è diventato famoso soprattutto per la sua esperienza a Uomini e Donne: ripercorriamo dunque il suo cammino nel dating show di Maria De Filippi.

Luca Daffrè: il suo percorso a Uomini e Donne

Dopo aver lasciato la carriera da nuotatore, Luca Daffrè è entrato nel mondo dello spettacolo, iniziando a lavorare come modello e diventando mediaticamente famoso grazie alla conoscenza con Fedez. Nel 2018 arriva dunque l’esordio in televisione, prima come tentatore a Temptation Island e poi come corteggiatore a Uomini. Nel programma di Maria De Filippi, Daffrè è stato protagonista due volte, corteggiando due grandi protagoniste dello show come Teresa Langella e Angela Nasti. Scopriamo come sono andate le sue avventure nel programma.

La prima esperienza di Luca a Uomini e Donne è stata con Teresa Langella. Le cose tra i due sono andate molto bene inizialmente, scatta un’intesa importante, ma a un certo punto Luca decide di autoeliminarsi dal programma, probabilmente a causa della volontà di Teresa di mettere alla prova i corteggiatori non uscendo con loro per una settimana. Più avanti i due riallacciano i rapporti, ma alla fine Teresa sceglie Andrea Del Corso.

Un anno dopo Luca torna nello show per corteggiare Angela Nasti, che pare aver chiamato in prima persona l’ex nuotatore nello show. Tuttavia, le cose non andranno per il meglio, con Angela che alla fine sceglie Alessio Campoli. Durante la conoscenza con Angela, Luca aveva attirato anche l’interesse di Giulia Cavaglia, che però aveva il suo ben nutrito seguito di corteggiatori e quindi tra i due non c’è stato modo di relazionarsi all’interno del programma.