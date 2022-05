Name that tune concorrenti quarta puntata 20 maggio: che sfida!

- Advertisement -

Name that tune: andiamo a scoprire gli ospiti della puntata di venerdì 20 maggio del gioco musicale in onda su Tv8.

È arrivata alla quarta puntata la terza edizione di Name that tune, show musicale condotto dai due membri dei The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo, e incentrato, come suggerisce il titolo, sul mondo della musica. Una puntata che cade ancora una volta di venerdì, come la scorsa, dopo che i primi due episodi precedenti sono andati in onda di martedì sera. A partire dunque dalla scorsa puntata lo show ha cambiato finestra e questa quarta puntata va in onda venerdì 20 maggio, sempre su Tv8. Una nuova collocazione per lo show, dunque, pronto a riprendere regolarmente dopo l’appuntamento saltato martedì sera. Si riparte dunque con le sfide a tema musica: andiamo a vedere tutti gli ospiti che vedremo in questa quarta puntata di Name that tune.

Name that tune: gli ospiti della quarta puntata

Come di consueto, la puntata metterà in scena la sfida tra due squadre. Quella al femminile è composta da Anna Tatangelo, Sabrina Salerno, Arisa e Syria, mentre quella al maschile potrà contare su Lodo Guenzi, volto del gruppo Lo stato sociale, Bugo, Pierpaolo Pretelli e Red Canzian. La squadra delle donne dunque, dopo aver battuto nella terza puntata la compagine formata da Morgan, Riki, Rocco Siffredi e Pierpaolo Pretelli, vuolo confermarsi in questa nuova sfida, che si prospetta agguerrita e avvincente come tutte le precedenti.

Giochi e musica saranno dunque i grandi protagonisti della puntata, che sarà visibile in chiaro su Tv8, in prima serata. La finestra del venerdì dunque, come detto, viene confermata anche per questa puntata e con tutta probabilità sarà confermata anche per i prossimi impegni. Sono sei le puntate che compongono la terza stagione di Name that tune e andranno in onda il 27 maggio e il 3 giugno.