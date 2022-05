Il ritorno di Ocean’s Eleven: un prequel con Margot Robbie

- Advertisement -

Ocean’s Eleven avrà un nuovo capitolo. Il fil mdi Steven Soderbergh avrà un prequel con Margot Robbie. Scopriamo le ultime news.

Dal 2001 a oggi Ocean’s Eleven è divenuto un vero e proprio cult. Il trio composto da Steven Soderbergh, George Clooney e Brad Pitt ha reso questa saga un successo mondiale. Due i sequel, nel 2004 e nel 2007, con l’aggiunta di uno spin-off, Ocean’s 8, dal cast tutto al femminile. Stavolta si fa un salto nel passato, di molti anni, con Margot Robbie come protagonista.

Ocean’s Eleven prequel

Warner Bros continua a puntare su Ocean’s Eleven. Non si parla però di un secondo capitolo al femminile, bensì di un prequel con Margot Robbie. Le indiscrezioni giungono da The Hollywood Reporter, che sottolinea come la celebre attrice, che sarà anche produttrice della pellicola, farà un viaggio nel passato fino gli anni ’60. Il film sarà diretto da Jay Roach, con il quale Margot Robbie ha già lavorato sul set di Bombshell del 2019. La trama sarà ambientata in Europa, con Carrie Solomon alla sceneggiatura, e la produzione dovrebbe avere inizio nella primavera 2023.

Si parla di prequel per l’ambientazione temporale. Non vi sono conferme però in merito a una possibile connessione con i protagonisti del franchise. Il fatto che sia stato scelto il 1960 crea di certo un ponte con il film originale con Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr, Peter Lawford e Joey Bishop. Nulla è ancora ufficiale ma dopo il successo al botteghino di Ocean’s 8 è difficile pensare a un passo indietro. Vi sarà di certo qualche problematica organizzativa, considerando come Margot Robbie sarà impegnata con la promozione di Barbie di Greta Gerwig, in uscita al cinema il 21 luglio 2023.