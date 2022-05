Pierpaolo Pretelli ex moglie: che fine ha fatto Ariadna Romero

- Advertisement -

Ripercorriamo il passato di Pierpaolo Pretelli e scopriamo che fine ha fatto Ariadna Romero, la sua ex compagna.

Anche la quarta puntata di Name that tune vede la partecipazione di Pierpaolo Pretelli, che è pronto alla rivincita contro la squadra formata da Sabrina Salerno, Arisa, Anna Tatangelo e Syria. Cambiano stavolta i compagni di squadra, con Lodo Guenzi, Bugo e Red Canzian pronti a prendere il posto di Morgan, Riki e Rocco Siffredi. Andiamo dunque alla scoperta del passato di Pretelli, conoscendo meglio la sua ex compagna Ariadna Romero.

Ariadna Romero: che fine ha fatto l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli

Nata nel settembre 1986, Ariadna Romero è una modella cubana, diventata famosa in Italia grazie alla partecipazione al programma di Rai 2 Quelli che il calcio e al film di Leonardo Pieraccioni Finalmente la felicità. Col tempo Ariadna è diventata un volto noto dello spettacolo italiano, ma si sa ben poco della sua sfera privata. Sappiamo che è stata sposata col cestista italiano Lorenzo Gergati, col matrimonio avvenuto con rito civile a Cuba. Poi, dopo la rottura con l’atleta, la donna si è legata a Pierpaolo Pretelli e insieme i due hanno avuto un figlio di nome Leonardo nel 2017.

L’amore tra i due si è però consumato e Pierpaolo e Ariadna si sono lasciati, ma i rapporti tra i due sono rimasti molto cordiali, un bene per il piccolo Leonardo che può crescere circondato dall’amore dei due genitori. Oggi Ariadna Romero è ancora molto presente sia in televisione che sui social, ma è soprattutto presa dal suo ruolo di mamma, passando le sue giornate col piccolo Leo, che di recente si è sottoposto a un intervento, niente di preoccupante per fortuna, e quindi Ariadna si è presa dal tempo per restargli vicino. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non si hanno notizie su una nuova relazione di Ariadna, che quindi dovrebbe essere single al momento.