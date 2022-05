Syria cantante chi è il marito: noto produttore

- Advertisement -

Andiamo a conoscere qualche dettaglio della vita privata della cantante Syria: chi è il marito, anche lui protagonista nel mondo della musica.

Syria sarà una delle protagoniste anche della quarta puntata di Name that tune, dopo aver preso parte al terzo episodio di questa terza stagione del programma e aver contribuito alla vittoria della sua squadra. In questa nuova puntata Syria ritrova le compagne Anna Tatangelo, Arisa e Sabrina Salerno, con cui sfiderà Lodo Guenzi, Pierpaolo Pretelli, Red Canzian e Bugo. Per l’occasione andiamo a scoprire qualche dettaglio sulla vita privata della cantante: chi è il marito.

Syria: chi è il marito

Da diversi anni, Syria condivide la propria vita Pier Paolo Peroni, anche lui grande protagonista del mondo della musica. Pier Paolo è nato a Roma nel novembre 1959 ed è un famoso produttore discografico. Peroni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica a 25 anni, lavorando come dj in uno dei più famosi locali di Roma: il Piper Club. Durante quest’esperienza fa la conoscenza di Jovanotti, con cui ha intrapreso una fruttuosa collaborazione e grazie a cui ha conosciuto il produttore Claudio Cecchetto, che rappresenta la vera e propria svolta della sua carriera.

Pier Paolo Peroni ha avuto un grande successo nel mondo della musica, ha lavorato in diversi programmi musicali radiofonici ed è stato manager e produttore degli 883, mettendo la propria firma su successi indimenticabili come Come mai e Hanno ucciso l’uomo ragno.

Un grande protagonista del mondo della musica dunque, ma poco sappiamo invece sulla sfera privata dell’uomo. Il suo nome è comunque legato a quello di Syria, con cui il produttore è sposato da tantissimi anni e con cui ha avuto due figli: Alice, nata nel 2001, e Romeo, venuto al mondo nel 2012. Mamma e papà hanno trasmesso il talento e la passione per la musica alla figlia Alice, che ha già fatto il suo esordio come cantante.