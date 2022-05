Uomini e Donne anticipazioni Ida e Riccardo: scelta finale in lacrime

- Advertisement -

Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione su Ida e Riccardo: la scelta finale prima della pausa estiva lascia di stucco. Scopriamo i dettagli

A Uomini e Donne dalle anticipazioni su Ida e Riccardo dall’ultima registrazione arriva la scelta finale. Luca Salatino e Veronica Rimondi hanno fatto le rispettive scelte al classico mentre al Trono Over l’unica aspirante coppia di cui i telespettatori aspettavano la decisione sul loro futuro prima della pausa estiva dal dating show era proprio quella della Platano e Guarnieri.

Gli spoiler su Ida e Riccardo sono senza pietà e lasciano di stucco. Vedremo la puntata sui due protagonisti over probabilmente mercoledì 1 giugno quando Uomini e Donne finisce per lasciar spazio, salvo sorprese, alla messa in onda della serie tv Un altro domani. Entriamo nel vivo delle anticipazioni sulla Platano: Ida e Riccardo sono tornati insieme o sono rientrati a casa separati? Brutte notizie per i fan della ex coppia.

Eravamo rimasti alla dama di Brescia che aveva chiuso la sua conoscenza con Marco e poi lo spiraglio di luce. Guarnirei vedendo un’esterna con la canzone Fai rumore di Diodato scoppia in lacrime perché era il brano che aveva accompagnato la proposta alla sua ex fidanzata. I due hanno ballato a centro studio con la Platano che le gli ha detto non è mai troppo tardi. Veniamo così alle anticipazioni dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Ida e Riccardo non sono tornati insieme: hanno ricominciato a sentirsi e vedersi ma le uscite non sono andate come speravano.

Fonte la sempre bene informata pagina Instagram uominiedonneclassicoeover sono continuati gli scontri ed entrambi hanno voluto mettere un punto sul ritorno di fiamma. Tina ovviamente è andata in escandescenza, le lacrime non sono basta bastate per la Platano e Guarnieri per superare le vecchie incomprensioni.