L’Ora Legale location: dove si trova Pietrammare

L’Ora legale è un film del 2017 con protagonista il duo comico siciliano Ficarra e Picone. La trama si svolge a Pietrammare ma dove si trova?

Scopriamo quali sono le location di L’Ora Legale. Dov’è stata realmente girata questa divertente commedia di Ficarra e Picone? Esiste davvero Pietrammare o è un nome inventato che maschera qualche altra splendida località della Sicilia?

L’Ora Legale dove è stato girato

Iniziamo col dire che Pietrammare non esiste. Questo è un nome fittizio, inventato per L’Ora Legale. Qui per molto tempo c’è stato spazio per politici corrotti. I due protagonisti lavorano dunque all’elezione di un primo cittadino onesto e integerrimo. Ben presto, però, si rendono conto di come siano ormai ben abituati a un certo modo di fare, in netto contrasto con le regole che il neo eletto sindaco intende far rispettare a ogni costo.

Il film fa riferimento a Pietrammare ma questa cittadina siciliana non esiste, come detto. Le riprese de L’Ora Legale, commedia di Ficarra e Picone, sono state invece effettuate prevalentemente a Termini Imerese, comunica di poco più di 25mila abitanti sito in provincia di Palermo. Una delle aree più sfruttate del luogo è senza ombra di dubbio Piazza Duomo, che è l’area cardine di Termini Imerese. È qui che trova spazio il chiosco gestito da Salvo e Valentino, ovvero Ficarra e Picone. Qui sorge anche il Municipio, sfruttato per l’occasione per ricreare gli ambienti del comune di Pietrammare.

Nella stessa area vi è la cattedrale cittadina, nota anche come Matrice di San Nicola di Bari, che si ritrova al centro di svariate inquadrature da parte del duo comico, che si è occupato anche della regia. Considerando come i due abbiano scelto la costa palermitana (è casa loro, essendo entrambi nati a Palermo), non potevano mancare ampi scorci marini, che evidenziano il fascino paesaggistico del luogo.

E per gli interni? In molti casi i film e le fiction italiani tendono a sfruttare i teatri di posa di Roma, soprattutto di Cinecittà, per girare scene al chiuso. Per quanto riguarda L’Ora Legale, invece, si resta nel palermitano. I due registi hanno infatti sfruttato, tra gli altri, i locali della Banca nazionale del lavoro, sita anch’essa in Piazza Duomo. Riprese anche nella scuola elementare San Francesco d’Assisi, ne già citato Municipio e nei salotti Decò del Circolo Margherita.