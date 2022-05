J-Ax e Fedez hanno fatto pace: il vero perché é più dell’amicizia

- Advertisement -

J-Ax e Fedez hanno fatto pace davvero suggellando la ritrovata amicizia con diverse foto su Instagram il vero motivo

J-Ax e Fedez tornano al centro dell’attenzione mediatica. Questa volta non è per frecciatine social né per dichiarazioni sferzanti. Dopo una storia su Instagram di Fedez dedicata al suo ex collega e il re post del cantante di Vorrei ma non posto, è arrivata l’ufficialità.

J-Ax e Fedez hanno fatto pace e lo hanno dimostrato con diverse foto condivise su i loro profili Instagram. Una sorta di divertente servizio fotografico dove Federico e Alessandro appaiono complici più che mai e si divertono a prendersi in giro con linguacce e simpatici sorrisi. C’è anche qualcosa di più, il rapper degli Articolo 31 ha conosciuto per la prima volta anche Vittoria, secondogenita avuta dal cantante di Sapore con Chiara Ferragni. Un incontro speciale dunque tra J-Ax e Fedez che ha dimostrato quanto l’amicizia vada oltre i problemi e le incomprensioni.

La didascalia del post che hanno pubblicato sui social parla proprio di questo: i due cantanti hanno ricordato quanto era importante il loro rapporto, sincero e porte. I due rapper hanno poi ammesso quanto sia più facile mettere da parte una persona a cui si tiene piuttosto che mettere da parte l’orgoglio. Dopo anni Federico e Alessandro sono più adulti, meno impulsivi, mariti e padri. Dunque perché J-Ax e Fedez hanno fatto pace?

Il vero motivo è ancora più nobile dell’amicizia: il 23 maggio nella sala conferenze di Palazzo Reale presentano il loro progetto per Milano per la città e che c’entra con fare del bene. I cantanti hanno precisato che non è una canzone. Nonostante la musica non sia una medicina, ha scritto su Instagram Fedez, mi ha comunque salvato la vita.