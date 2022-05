Difesa pericolosa trama e cast

- Advertisement -

Difesa pericolosa è un thriller del 2021 dai toni drammatici. Il titolo originale è A Dangerous Defense ma la pellicola è nota anche come Her Fatal Family Secret.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Difesa pericolosa, thriller diretto da Ted Campbell. Un complesso caso legale mette alle strette la protagonista, che si ritroverà a indagare a fondo nell’oscuro animo umano.

Difesa personale trama e cast

La protagonista di Difesa personale è Abby Cross. Si tratta di un’avvocatessa molto ambiziosa e soprattutto talentuosa. Riesce a ottenere un posto di lavoro all’interno di uno studio legale prestigioso. Il suo primo grande incarico è però a dir poco complesso. Il suo nuovo capo la incarica, infatti, di rappresentare sua sorella Adrianna Cross. Vincere è fondamentale per lei e la sua famiglia ma non mancano dei complessi sentimenti contrastanti. La donna è infatti accusata d’aver ucciso il padre.

Nel corso delle indagini spunterà una testimone, l’infermiera del padre Bianca. La donna sostiene d’aver visto Adrianna drogare l’uomo. L’ex marito di Abby, Damon, la mette in guardia dal rappresentare la sorella. Il loro rapporto è infatti pessimo e in passato vi sono stati più scontri terribili. Abby sente però la pressione del suo capo e non intende rinunciare inoltre all’obbligo famigliare. Vuole dimostrare a tutti che Adrianna è innocente.

La protagonista è sempre più concentrata sul caso, mentre di colpo vediamo che Damon perde la vita in circostanze misteriose. Abby è sconvolta dall’evento e le indagini portano a scoprire come la stessa droga che ha causato la morte di suo padre ha ucciso anche l’ex marito. Tutti i sospetti ricadono ovviamente sulla sorella. È colpevole o qualcuno sta tentando di incastrarla?

Guardando al cast, la protagonista Abby è interpretata da Anita Leeman Torres. Sua sorella Adrianna ha invece il volto di Sabrina Stull. L’ex marito Damon è invece Jason Tobias, mentre l’infermiera Bianca è Mia Michaud. Ecco chi completa il cast: Scott Christopher (Brice), Autumn Noel (Sophie), Jennifer Khoe (May), Tony Bracy (Irwin), Michelle West (Janice), Sewell Whitney (Everett).