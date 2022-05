Fedez J Ax Love Mi concerto Piazza Duomo: data e cantanti

- Advertisement -

Fedez e J-Ax annunciano il progetto LoveMi: scopriamo quando si terrà il concerto e chi saranno i cantanti che si esibiranno.

Ritorno col botto per Fedez e J-Ax, che dopo anni di lontananza si sono riavvicinati e ora sono tornati a collaborare, lanciando il progetto LoveMi. I due in passato hanno unito le loro forze, dando vita al joint album Comunisti col rolex e portando avanti diversi lavori insieme. Poi la brusca rottura, con le strade dei due che si sono separate, non senza polemiche. Dopo il temporale è però tornato il sereno: i due artisti si sono ritrovati, hanno messo da parte le loro divergenze e hanno saputo ritrovare i sentimenti che li hanno uniti in passato. E hanno ripreso anche a collaborare, dando vita a quello che si prospetta essere uno dei grandi eventi dell’estate: il LoveMi.

LoveMi: data e cantanti

Con un post su Instagram, i due cantanti hanno lanciato il LoveMi, un concerto gratuito che si terrà in Piazza Duomo a Milano il 28 giugno, con l’inizio previsto per le ore 18:00. Si tratta di un evento a scopo benefico, a favore della fondazione Together to go, specializzata nella riabilitazione di piccoli affetti da patologie neurologiche complesse.

L’evento raccoglie alcuni dei principali esponenti della scena musicale del momento, in particolare di quella milanese. Ci sono J-Ax e Fedez, chiaramente, e anche molti artisti legati a loro. Da Tananai a Tedua e Dargen D’Amico, tutti presenti nell’ultimo album di Fedez, ad altri nomi importanti come Ghali, Ariete e Mara Sattei.

Ecco la lista completa dei cantanti che partecipano al LoveMi, con altri ospiti speciali ancora da annunciare che scopriremo probabilmente nei prossimi giorni:

Fedez e J-Ax

Tananai

Rhove

Paky

Dargen D’Amico

Shiva

Ghali

Ariete

Miss Keta

Nitro

Mara Sattei

Miles

Rose Villain

Tedua

Rosa Chemical

Beba

Paulo

Cara

Frada

Mydrama