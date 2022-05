Mirko e Valerio: chi sono i gemelli che suonano il violino

- Advertisement -

Andiamo a scoprire chi sono Mirko e Valerio, i gemelli che suonano il violino e che si stanno facendo notare nel mondo della musica

Mirko e Valerio saranno tra i protagonisti della puntata di lunedì 23 maggio di Oggi è un altro giorno: scopriamo dunque chi sono i gemelli violinisti che domineranno la scena nel salotto di Serena Bortone.

Chi sono Mirko e Valerio

Sono giovanissimi, eppure si stanno già facendo notare nel mondo della musica. Mirko e Valerio sono due fratelli gemelli, hanno 14 anni e sono originari di Agrigento. Il loro successo incarna perfettamente i tempi che viviamo: i due si sono fatti notare sui social, conquistando l’attenzione del grande pubblico, con addirittura Chris Martin, frontman dei Coldplay, che li ha apprezzati. Le cover pubblicate dai due sui loro canali social hanno letteralmente spopolato, in particolare quella di uno dei brani più famosi dei Coldplay: Viva la Vida. Nel maggio 2020 i due fratelli hanno quindi suonato in diretta live proprio con Chris Martin e chiaramente la loro esposizione mediatica è cresciuta a dismisura. In tantissimi si sono accorti del loro talento e il video di Viva la Vida è diventato uno dei più popolari in tutto il mondo.

Il 14 gennaio 2022 è uscito il primo album di Mirko e Valerio, dal titolo The Violin Twins, prodotto da una delle maggiori etichette discografiche come Warner Music. Il cd contiene cover di tantissimi brani di successo, dalle colonne sonore di film di assoluto successo come La vita è bella e Pirati dei Caraibi e grandi canzoni della tradizione italiana come Nel blu dipinto di blu e La solitudine di Laura Pausini. Un grandissimo traguardo per i due gemelli, il cui successo è praticamente globale. I due infatti sono stati anche protagonisti a Los Angeles nel The Ellen Show, il programma diretto da Ellen DeGeneres, uno dei più famosi negli Stati Uniti.