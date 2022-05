Chi sarà il nuovo Indiana Jones dopo Harrison Ford?

- Advertisement -

Chi sarà il nuovo Indiana Jones? Il quinto capitolo uscirà al cinema a giugno 2023. Sarà l’ultimo film di Harrison Ford e in assoluto della saga?

Indiana Jones 5 dovrebbe rappresentare il grande addio di Harrison Ford al celebre archeologo avventuriero. L’attore compirà 80 anni a luglio e pare difficile pensare a una nuova avventura con frusta e fedora. Chi prenderà il suo posto?

Nuovo Indiana Jones: chi sarà?

Svariate le teorie su Indiana Jones 5. Si è parlato anche di un salto nel passato, il che avrebbe dato la chance di presentare il nuovo protagonista dei prossimi film. Di fatto una versione trentenne del protagonista, che consentirebbe ai fan di godere di nuove avventure.

Le cose andranno così? Ci sarà davvero un nuovo Indiana Jones? La risposta è giunta da Kathleen Kennedy, presidente della Lucasfilm. La casa di produzione si è a dir poco pentita d’aver effettuato un recast di Han Solo. Il film Solo: A Star Wars Story è stato un flop. Era il suo destino fin dall’inizio, a dire il vero, considerando come ritrovarsi a indossare le scarpe di Harrison Ford è quasi una missione impossibile. Immaginate qualcuno interpretare Ethan Hunt al posto di Tom Cruise, come la prendereste?

“C’è chi ha detto che Solo avrebbe avuto successo come serie TV. Anche così, però, le cose non sarebbero cambiate perché non avremmo avuto Harrison Ford come Han Solo. Non faremmo mai un Indiana Jones senza di lui. Abbiamo appena completato il quinto film e posso dirvi che non c’è stato un giorno sul set nel quale abbia pensato che non fosse un vero film di Indiana Jones”.

La risposta alla domanda iniziale è dunque molto semplice. Non ci sarà un nuovo Indiana Jones. Potrebbe esserci una versione femminile del franchise, magari con Phoebe Waller-Bridge ma è tutto da vedere. Appuntamento fissato per il 30 giugno 2023, data d’uscita del quinto film, per saperne di più.