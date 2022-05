Patrizia D’Addario chi è e cosa ha fatto in tv

- Advertisement -

Patrizia D’Addario: scopriamo chi è la donna che ha raccontato le serate nella villa di Berlusconi ad Arcore e cosa ha fatto in televisione.

Ha fatto esplodere un vero e proprio scandalo l’intervista di Patrizia D’Addario a Non è l’Arena, in onda su La7 sotto la conduzione di Massimo Giletti. La donna ha raccontato i retroscena delle serate che si svolgevano nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi quando era presidente del Consiglio. Andiamo a scoprire dunque tutto sulla donna e dove l’abbiamo vista già.

Chi è Patrizia D’Addario

Patrizia D’Addario, che è stata conosciuta anche come Patrizia Brummel, è stata secondo Repubblica un’aspirante soubrette, che ha tentato di entrare nel mondo della televisione con emittenti locali come Telenorba e Telebari. Patrizia ha anche realizzato un calendario, alcuni book fotografici e degli spot pubblicitari. La donna ha anche tentato la strada della produzione cinematografica, mettendo su una società, la Stadium Pictures, che però ha avuto vita breve.

Per ciò che riguarda la sua vita privata, Patrizia è stata sposata e ha una figlia che è cresciuta con lei e la nonna e che ora è grande, ha superato i venti anni. Dopo la fine del suo matrimonio, Patrizia è stata con un uomo che è poi finito al centro di diverse vicende giudiziarie. La donna ha infatti sporto minaccia contro il compagno per violenza e sfruttamento della prostituzione, raccontando che il compagno la picchiava e la costringeva a prostituirsi.

Nel 2009 Patrizia è finita al centro dello scandalo escort che ha travolto l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Patrizia era una delle protagoniste delle feste nella villa di Arcore ed è quindi finita al centro dello scandalo, registrando anche ciò che succedeva in quelle notti di festa. Dopo tutta questa vicenda, Patrizia ha saputo reinventarsi dirigendosi sulla cucina, aprendo un servizio di cucina a chiamata, come ha riferito Dagospia. La donna offre nel suo servizio piatti tipici della cucina pugliese, poi non è chiaro se questa avventura sia andata a buon fine.

La donna è diventata un volto noto della televisione italiana chiaramente a causa dello scandalo che riguarda Silvio Berlusconi. Patrizia ha quindi parlato in diverse interviste televisive, una celebre ad Annozero e l’ultima a Non è l’Arena su La7. Grazie a queste e altre interviste Patrizia ha raccontato la propria storia, rivelando di come ha incontrato per la prima volta Berlusconi e abbia intrattenuto rapporti intimi con lei, ma negando di essere una escort.