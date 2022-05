- Advertisement -

Uomini e Donne si avvicina alla sua conclusione e presto vedremo la scelta di Veronica Rimondi: scopriamo quando andrà in onda.

Il 1 giugno sarà la data dell’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne, con il dating show di Maria De Filippi che andrà dunque in vacanza, con tutte le storie e le vicende dei tronisti attuali pronte ad arrivare alla propria conclusione. Una di queste è la vicenda di Veronica Rimondi: andiamo a scoprire quando andrà in onda la sua scelta.

Uomini e Donne: quando va in onda la scelta di Veronica Rimondi

È già avvenuta la scelta della giovane tronista, la puntata è stata registrata e secondo le anticipazioni Veronica ha scelto Matteo Farnea, giovane veneziano che ha fin da subito conquistato l’attenzione della donna e che ha saputo vincere la concorrenza di Andrea Della Cioppa, che ha avuto il suo percorso con Veronica, ma che alla fine non è riuscito a fare breccia in via definitiva nel suo cuore.

Chiaramente, la messa in onda della scelta di Veronica è imminente. Sono rimaste ormai poche puntate dello show e quindi, con la fine vicina, scopriremo presto tutto ciò che ci aspetta. Bisogna portare ancora un po’ di pazienza, la scelta di Veronica verrà messa in onda nelle ultime puntate di questa stagione del dating show, quindi in prossimità del 1 giugno. È un momento molto atteso, perché il cammino di Veronica è stato ricco di emozioni e ha calamitato l’attenzione del pubblico, pronto dunque ora a vedere l’epilogo di questo cammino all’interno dello show.

Come detto, la scelta di Veronica è Matteo Farnea, uno che non ha sempre convinto il pubblico e lo studio. Spesso il ragazzo è stato attaccato e messo in dubbio, ma alla fine ha conquistato chi doveva conquistare: ovviamente Veronica, che lo ha scelto a coronamento di questa avventura a Uomini e Donne.