Cosa c’è dopo 50 sfumature di rosso: i sequel mozzafiato

Andiamo a scoprire cosa c’è dopo 50 sfumature di rosso: i sequel dell’ultimo capitolo della trilogia di E.L. James

50 sfumature di rosso porta a compimento la storia di Anastasia Steele e Christian Grey e la trilogia delle sfumature, uno dei più grandi casi editoriali degli ultimi anni. La trilogia è diventata chiaramente anche una saga cinematografica, con la trasposizione sul grande schermo dei tre capitoli che compongono la storia. La trilogia delle sfumature si esaurisce, sia su carta che al cinema, con 50 sfumature di rosso, ma la storia di Ana e Christian non finisce qui: scopriamo come continua dopo 50 sfumature di rosso.

Cosa c’è dopo 50 sfumature di rosso

Partiamo dal settore dei libri. Come detto, 50 sfumature di rosso completa la storia di Anastasia e Christian, ma non la esaurisce definitivamente. A tre anni dall’uscita dell’ultimo libro della trilogia, E.L. James ha pubblicato il primo sequel, dal titolo Grey. Il libro ripercorre la storia già raccontata nella trilogia originaria, ma cambiando completamente punto di vista. Se nella trilogia delle sfumature tutti i fatti sono narrati dal punto di vista di Ana, in Grey è Christian a raccontare le vicende dei due amanti.

Grey è seguito poi da Darker, uscito due anni dopo. Questo libro completa la storia raccontata dal punto di vista di Christian, ripercorrendo sostanzialmente ciò che accade in 50 sfumature di nero. Questo è al momento l’ultimo libro della saga, da anni i fan attendono un nuovo capitolo, che completi anche la trilogia di sequel, ma non è ancora sicuro che Darker avrà effettivamente un sequel.

Passando invece al discorso dei film, dopo 50 sfumature di rosso non c’è nessun altro film. Grey e Darker infatti narrano la storia raccontata nella trilogia originaria, dunque aveva poco senso portare anche questi due libri sul grande schermo, per raccontare una storia già raccontata nei primi tre film.