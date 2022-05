Gennaro Cannavacciuolo chi era l’attore: causa morte

- Advertisement -

Gennaro Cannavacciuolo attore della scuola di Eduardo De Filippo è morto a 61 anni di età la causa della morte una malattia

Gennaro Cannavacciuolo è morto all’eta di 61 anni. L’ufficialità del decesso dell’attore è stata data da sua moglie Christine. Una vita quella dell’interprete vissuta sempre sul palcoscenico. Più dei film che ha fatto, il suo principale lavoro, se si può definir crudamente così l’arte della commedia era a teatro.



L’attore Cannavacciuolo amava ricordare quando Eduardo De Filippo in persona gli dedicò parole importanti: complimenti per la sua bravura e abnegazione. Gennaro Cannavacciuolo non era famoso solo per questo, scopriamo chi era rivivendo biografia e carriera.

Gennaro Cannavacciuolo chi era l’attore: biografia e carriera

Gennaro Cannavacciuolo è nato nel 1962, precisamente il 14 febbraio giorno di San Valentino. È di origini campane ma non napoletane, il comune di nascita è Pozzuoli che ha dato i natali anche a Sophia Loren. Terra dunque di talenti e grandi artisti quella Flegrea.

Già dall’infanzia, aveva meno di 10 anni di età, il futuro attore si avvicina al mondo del teatro, partecipando a diversi corsi. Cruciale per la sua carriera l’interpretazione del burattino di legno di Collodi che gli fece capire l’amore che aveva per la drammaturgia . Ha fatto gli studi al liceo classico di Pozzuoli per continuare a formarsi per la sua grande passione, la recitazione. A 18 anni lo nota il più grande commediografo dell’epoca Eduardo De Filippo e per 4 anni diventa attore Eduardiano.

La carriera di Gennaro Cannavacciuolo non è solo ruoli del teatro d’autore. Inizia a dimostrare di avere doti importanti di cantante e nel cabaret e diventando icona di questo genere. Ben oltre un centinaio i ruoli fatti a teatro dal Politeama fino al San Carlo di Napoli. La seconda fase del suo lavoro d’attore si è evoluto in scrittura di operette e musical.

Tra i film al cinema che ha fatto Gennaro Cannavacciuolo La vita è una cosa meravigliosa ed un’estate al mare con i Vanzina. L‘attore è un volto noto delle fiction tv, tra le interpretazioni più famose Un ciclone in famiglia, Vip e Puccini. L’ultimo lavoro di Cannavacciuolo in tv prima della morte è stato Milva donna di teatro.

Gennaro Cannavacciuolo causa morte una malattia

Gennaro Cannavacciuolo è morto improvvisamente il 24 maggio del 2022 a Roma. La causa della morte dell’attore è un ictus fulminante, stando a quanto riportato da Leggo. Una malattia che lo avrebbe colto senza segnali nel corso di questi anni. La vita privata dell’allievo di De Filippo è stata caratterizzata da due grandi amori. La moglie di Gennaro Cannavacciuolo è stata Christine. Il loro matrimonio è stato celebrato il 16 settembre del 2009. Sposati da 13 anni hanno un figlio di nome Raphael che ha 9 anni di età e già ha mostrato come il papà una grande passione per la recitazione. Gennaro Cannavacciuolo non è parente di Gennaro Cannavacciuolo chef.