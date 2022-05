Isola dei Famosi 2022 prolungamento: chi lascia chi resta

- Advertisement -

Isola dei Famosi 2022: la puntata in onda ieri sera 23 maggio ha messo a dura prova i naufraghi: resteranno in gioco?

L’Isola dei Famosi 2022 sarà l’edizione più lunga del reality. La finale andrà in onda il 27 giugno, un mese dopo la data prevista all’inizio dell’avventura in Honduras. Dato lo spostamento i naufraghi nella puntata di ieri sera 23 maggio hanno dovuto decidere se continuare il percorso o lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi. Una scelta importante come successo anche al Grande Fratello 2022 dove a spiazzare è stato Aldo Montano che, da grande protagonista, ha scelto di lasciare la Casa. Stesso discorso per Gianmaria Antinolfi che per motivi di lavoro ha chiuso anticipatamente la sua avventura.

Negli ultimi giorni tutti i concorrenti ufficiali che hanno iniziato fin dal primo giorno l’Isola dei famosi 2022 hanno dovuto fare una scelta indicando su un foglio se volessero restare in gara o lasciare. Durante la puntata del 23 maggio Alvin ha chiesto a tutti se volessero confermare la propria scelta. Il primo ad essere chiamato è stato Nicolas Vaporidis che aveva indicato la sua volontà di continuare l’Isola dei Famosi. L’attore ha confermato senza indugio e così proseguirà la sua avventura. Anche Lory Del Santo, già vincitrice dell’Isola dei Famosi, ha scelto di restare confermando quanto indicato sul foglietto. Entrambi hanno scelto di restare perché sono convinti di dover dare ancora qualcosa nel reality.

La sorpresa arriva quando Alvin chiama Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro. Il ragazzo, grande rivelazione del reality, aveva indicato di voler lasciare l’Isola dei Famosi. Un’incredibile colpo di scena che Alessandro ha confermato anche davanti alle telecamere. Il suo intento infatti è quello di proseguire il suo percorso universitario e non quello televisivo. Nonostante l’insistenza di Ilary Blasi, il figlio di Carmen Di Pietro non ha cambiato idea. La mamma inoltre ha sottolineato come Alessandro stia frequentando un corso di laurea in inglese che richiede più tempo per gli studi. Ad intervenire in supporto al ragazzo, anche un suo caro amico che con la voce rotta dall’emozione ha provato a convincere Alessandro con una metafora calcistica “non interrompere la partita, arriva ai rigori”.

Nonostante il grande sostegno da parte di tutti, Alessandro Iannoni ha scelto di abbandonare il reality spinto dai suoi doveri universitari. Successivamente è stato il turno Estefania e Roger, grandi protagonisti di questa edizione tra alti e bassi. I due hanno scelto di proseguire il percorso perché ancora vogliosi di offrire il loro contributo. Edoardo Tavassi ha confermato la sua scelta di restare con la solita simpatia “me dovete buttà fori voi, io non me ne vado, devo ancora dimagrire”. La sorella Guendalina a sorpresa invece decide di abbandonare l’Isola dei Famosi. La donna ha ammesso di dover tornare a casa dalle figlie e che aveva solo questo periodo per poter partecipare al reality. Nelle ultime ore si è ipotizzato che Guendalina potesse lasciare perché il suo ex marito è uscito dal carcere.

Luciano Tavassi, padre di Guendalina, interviene però a sorpresa in diretta da Roma. Le sue parole sono tutte incentrate sul convincere la figlia a restare. “Prendi questa corazza, spada e pure il bastone e rimani”, queste la parole di Luciano. “Non sto bene, ho l’ansia che succede qualcosa ai bambini. Devo risolvere tante situazioni, non posso rimanere”, la risposta di Guendalina. Su Playa Sgamadissima ha deciso di non accettare il prolungamento Licia Nunez che per impegni lavorativi già fissati deve tornare in Italia. Anche Blind decide di abbandonare l’Isola dei Famosi perché questa è la sua finale ed ha dei problemi importanti da risolvere.