Guendalina Tavassi chi è ex marito Umberto D’Aponte

Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte hanno due figli. Andiamo alla scoperta dei dettagli della vita privata dell’influencer

Finita sotto i riflettori grazie alla partecipazione al Grande Fratello, Guendalina Tavassi è una delle protagoniste dell’edizione dell’Isola dei famosi 2022. Con gli anni, la donna è diventata un volto noto dello spettacolo e del gossip, un personaggio di grande successo soprattutto sui social. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sul passato della donna, in particolare sul suo ex marito Umberto D’Aponte.

Guendalina Tavassi: chi è l’ex marito Umberto D’Aponte

Nato a Napoli nel maggio 1984, Umberto D’Aponte ha 38 anni d’età ed è stato il marito di Guendalina Tavassi. Sappiamo molto poco della sua vita prima dell’incontro con la gieffina, avvenuto su un treno Napoli-Milano. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine e Guendalina e Umberto si sono sposati nel 2013, quando hanno avuto la loro prima figlia Chloe, a cui si è aggiunto poi anche Salvatore nel 2015. La storia tra i due è giunta a termine nel marzo 2021, quando Guendalina ha annunciato la separazione dal marito tramite una storia su Instagram.

La loro vita privata è stata segnata da momenti delicati, come la diffusione dei video audace di Guendalina senza suo consenso da parte di terzi e le aggressioni subite dalla donna. La Tavassi infatti a inizio anno ha denunciato l’aggressione ricevuta dall’ex marito, Umberto D’Aponte è stato in carcere per la denuncia dell’ex moglie per circa tre mesi.

L’uomo, dal canto suo, ha sempre sostenuto di non aver mai picchiato l’ex moglie. Ora, Umberto è uscito dal carcere, come mostrato da un video pubblicato su Tik Tok da sua sorella Mery D’Aponte.

Per ciò che riguarda invece la vita privata dell’ex marito di Guendalina Tavassi non conosciamo molti dettagli. Sappiamo che l’uomo nella vita fa l’imprenditore, ma non sappiamo bene in cosa consista precisamente la sua attività. Tuttavia, pare che gli affari di Umberto siano legati alla sua famiglia e riguardino il settore alimentare.