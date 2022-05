- Advertisement -

La sorella sconosciuta è un thriller del 2021 diretto da Nigel Thomas. Scoprire di colpo d’avere una sorella potrebbe portare gioia e lacrime.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su La sorella sconosciuta, thriller televisivo diretto da Nigel Thomas e lanciato nel 2021. Una donna scopre di colpo d’avere una sorella. Ciò che ignora, però, è il suo lato oscuro.

La sorella sconosciuta trama e cast

La protagonista de La sorella sconosciuta è Lindsey. È sul punto di sposarsi con Gavin ed è impegnata nella progettazione del suo matrimonio. Non potrebbe essere più felice, avendo al suo fianco suo padre Jim, sempre pronto a sostenerla e aiutarla. Il destino vuole però metterci lo zampino e così ecco il dramma. Un pirata della strada provoca un incidente e sua madre Annie perde la vita improvvisamente.

Al funerale accade però qualcosa di assurdo. Lindsey vede in lontananza una donna che non conosce. Decide però di ignorarla. In seguito quella stessa donna si presenta alla veglia funebre della madre. Non può credere ai suoi occhi quando vede suo padre abbracciarla in privato, lontano da occhi indiscreti. Accusa l’uomo d’avere una relazione ma questi le confessa la verità: quella donna si chiama Sarah ed è la sua sorellastra.

Prima che Jim incontrasse Annie, aveva avuto una storia con Franny, ovvero la madre di Sarah. La donna era rimasta incinta e l’uomo ha fatto la cosa giusta: l’ha sposata. Un segreto indicibile. I due non hanno mai divorziato e per questo l’uomo non ha mai sposato Annie. Ora intende ricongiungersi con Sarah e Lindsey non potrebbe sentirsi più confusa, tradita e sospettosa. La situazione è complessa ma è in procinto di diventare spaventosa. La sorellastra, infatti, la ritiene responsabile di tutto ciò che le manca nella vita. Intende così prendersi suo padre, il suo futuro marito e tutta la sua vita. Lindsey sarà però l’unica a vedere questo suo lato malvagio.

Guardando al cast, la protagonista è interpretata da Anniak Foster. La sua sorellastra terrificante, invece, ha il volto di Aubrey Reynolds. A completare il cast vi sono poi Patrick M.J. Finerty e Jonathan Stoddard.