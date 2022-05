Stranger Things 4 dove è stato girato: le location

- Advertisement -

Stranger Things 4 è in streaming su Netflix dal 27 maggio 2022. Ci si allontana da Hawkins ed ecco tutte le location.

Dove è stato girato Stranger Things 4? Ecco le location della penultima stagione della serie Netflix. La prigione russa in cui è rinchiuso Hopper dov’è in realtà? Ecco una delle domande cui daremo risposta di seguito.

Stranger Things 4 dove è stato girato

Il centro del mondo in Stranger Things 4 non è più Hawkins, o almeno non soltanto. L’amatissima serie TV Netflix propone infatti una storia di più ampio respiro, il che ha portato a un processo di riprese più complesso, considerando le differenti location sfruttate e gli ostacoli rappresentati dal Covid-19. Ecco, dunque, dove è stato girato Stranger Things 4.

I fan sanno bene come la cittadina di Hawkins, Indiana, sia in realtà Jackson, in Georgia. Parte delle riprese sono state effettuate a Vilnius, in Lituania. Una vera e propria anomalia per la serie. Qui, infatti, vengono ambientate le tante scene che mostrano Hopper imprigionato in una struttura in Russia, precisamente tra le nevi della Manchakta. La maggior parte del lavoro è stato svolto nell’ex prigione secolare di Lukiskes, dismessa da tempo.

Come detto, poi, Hawkins è in realtà Jackson, in Georgia. Si tratta di un paesini di appena 5mila abitanti, sito a circa 1 ora da Atlanta. Qui è stato trovato anche il luogo ideale per il cinema mostrato nella serie, così come per gli esterni di alcune abitazioni dei protagonisti. Atlanta è sempre stato il luogo cardine della serie, considerando come l’Elementary and High School di Stockbridge abbia dato luogo alla Hawkins Middle School. E il laboratorio segreto? Quello trova spazio nel campus dell’Università Emory.

Dopo il lavoro in Lituania, la produzione si è nuovamente spostata negli Stati Uniti. Questo lungo impegno è stato portato a termine tra il 2020 e il 2021. È stato necessario accettare dei compromessi, inoltre. A causa del Covid era impossibile girare certe scene all’aperto, il che ha spinto ad allestire gli Albuquerque Studios in New Mexico, acquistati da Netflix.