Animali Fantastici 3 quando esce in streaming gratis legale

- Advertisement -

Quando esce Animali Fantastici 3 in streaming? L’ultimo film della saga prequel di Harry Potter uscirà a breve.

Se state cercando Animali Fantastici 3 in streaming gratis legale dovrete avere ancora un po’ di pazienza. A breve I segreti di Silente, terzo capitolo del franchise prequel e spin-off di Harry Potter, sarà disponibile online per tutti. Di seguito vi spiegato come fare per vederlo.

Animali Fantastici 3 trailer

Animali Fantastici 3 streaming gratis: quando esce

Che lo abbiate visto al cinema in italiano e vogliate rivederlo in lingua originale, o che preferiate vederlo comodamente a casa, forse perché non vi convinceva tanto da andare in sala, questa notizia fa per voi.

Animali Fantastici 3 esce in streaming, gratis e legale, il 30 maggio 2022. Una manciata di giorni e potrete apprezzare questa nuova avventura di Newt Scamander comodamente a casa. Una pellicola incentrata sul personaggio di Silente, interpretato nella sua versione giovanile da Jude Law. Al posto di Johnny Depp nei panni di Grindelwald c’è Mads Mikkelsen, nella sua prima apparizione in tale veste. Tutto comodamente dal divano di casa, con amici, fidanzati o in totale quiete solitaria.

Animali Fantastici 3 streaming gratis: dove vedere

Abbiamo detto che il 30 maggio Animali Fantastici 3 arriverà in streaming, ma dove? Saranno differenti le opzioni tra le quali poter scegliere. La prima prevede l’acquisto o il noleggio de I segreti di Silente sulle principali piattaforme, da Prime Video ad Apple Plus, da Rakuten a Chili.

Il secondo metodo per vedere Animali Fantastici 3 in streaming gratis legale è attraverso HBO Max. La piattaforma non è ancora disponibile in Italia, ma questo è un problema facilmente ovviabile. Si può infatti scaricare una VPN, registrando un account e sottoscrivendo un abbonamento a ottimi prezzi (se si opta per l’opzione pluriennale).

Così facendo è possibile mascherare la propria IP, fingendo d’essere in un Paese in cui HBO Max è attivo, come gli Stati Uniti, la Finlandia o altro. Completato questo passaggio, ci si dovrà registrare alla piattaforma, al costo di circa 14 euro mensili. Si avrà così accesso all’intero pacchetto, che prevede la presenza del film Warner in esclusiva senza costi aggiuntivi.