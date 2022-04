I fan hanno accolto malissimo la notizia dell’addio forzato di Johnny Depp da Animali Fantastici 3. L’attore è stato sostituito da Mads Mikkelsen ma come viene spiegata questa scelta? Il nuovo viso di Grindelwald ha una ragione?

Animali Fantastici 3: I segreti di Silente è al cinema da mercoledì 13 aprile. Vi è stato un recasting sofferto, noto a tutti. Mads Mikkelsen ha preso il posto di Johnny Depp ma il nuovo viso di Grindelwald come viene spiegato nel film?

Addio Johnny Depp: spiegazione

Il lungo e tortuoso divorzio di Johnny Depp e Amber Heard ha spinto Warner Bros a chiedere all’attore un passo indietro, di fatto strappando il suo contratto, pur onorando il compenso pattuito per Animali Fantastici 3. Il ruolo di Grindelwald è così andato a Mads Mikkelsen. Una scelta decisamente azzeccata, considerando l’interpretazione di quest’ultimo, calatosi al meglio nella parte.

Ma come viene spiegata la nuova faccia di Grindelwald nel film? Si è deciso di proporre una versione totalmente differente del potente mago oscuro, che conserva soltanto poche caratteristiche estetiche rispetto al secondo film. Un tocco di bianco nei capelli e l’occhio. Per il resto non fa che prendere le distanze.

Sono trascorsi alcuni anni dalla fine di Animali Fantastici 2 ed è facile pensare come il mago abbia tentato in ogni modo possibile di restare al di fuori dei radar di Albus Silente e del suo “esercito”. Cambiare volto è una mossa intelligente, da questo punto di vista, e di certo non senza precedenti. Ad oggi possiamo infatti dire d’aver avuto tre Grindelwald per altrettanti film di Animali Fantastici, da Colin Farrell a Johnny Depp, apparso già nel finale della prima pellicola, fino a Mads Mikkelsen. È abitudine, per il mago, cambiare la propria apparenza, a seconda delle esigenze. Questa è la spiegazione più ragionevole, che però il film non fornisce. Il pubblico è semplicemente posto dinanzi al fatto compiuto.

I fan si chiedono ora se ci siano chance per un ritorno di Johnny Depp in Animali Fantastici 4 e la risposta pare proprio negativa. I rapporti sono stati recisi e non sembra esservi spazio per un passo indietro. Mads Mikkelsen sarà sul set fino al quinto film, ovvero allo scontro decisivo con Silente.

