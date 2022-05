Francesca de Andre fidanzato choc: viva per miracolo il racconto a Chi

- Advertisement -

Francesca De Andrè: scopriamo tutto sul racconto scioccante che ha rivelato a Chi sul suo fidanzato.

Ha trovato finalmente la forza di raccontare la propria verità Francesca De Andrè, nipote del leggendario cantautore Fabrizio. La ragazza, protagonista al Grande Fratello 16, si era allontanata da un po’ dal mondo dello spettacolo e dei social e il suo ritorno ha svelato l’inquietante verità che si celava dietro a questa lunga assenza. La donna ha vissuto un periodo terribile, vittima di violenze da parte del suo fidanzato: scopriamo cosa ha raccontato a Chi.

Francesca De André: il suo racconto

Francesca ha raccontato ciò che ha vissuto in un’intervista a Chi. Da subito, appena è iniziata questa relazione, la donna ha compreso quanto l’amore fosse malato, contrassegnato dal dolore fisico e psicologico. Inizialmente Francesca ha raccontato di aver accettato questa situazione, fatta di momenti “On” e “Off”. Dolcezza e buoni propositi per il futuro nei primi momenti, terribile violenza nei secondi. Francesca veniva picchiata molto spesso, con qualsiasi oggetto capitava a tiro del fidanzato, e intanto sopportava tutto questo per l’amore che provava-

Francesca ha raccontato di non aver scelto di denunciare il fidanzato inizialmente perché l’uomo aveva già delle pendenze con la legge e non voleva rovinargli la vita, ma cercava un modo per salvarlo e salvare il loro amore. La situazione però non è mai cambiata e circa due settimane fa Francesca è stata picchiata fino a perdere i sensi e la vicina di casa è accorsa in suo aiuto, chiamando i carabinieri e l’ambulanza. Anche il fidanzato però aveva fatto queste chiamate ed era scappato, ma il comandante dei carabinieri ha compreso tutto l’accaduto. A questo punto Francesca si è trovata costretta a denunciare perché il fidanzato è stato colto in flagranza di reato.

Francesca si è presentata in ospedale in condizioni terribili, col corpo tumefatto e un pesante trauma cranico. L’uomo è stato arrestato e finalmente l’incubo per Francesca è finito.