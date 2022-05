Giustizia per tutti anticipazioni Raul Bova pronto al gesto estremo

- Advertisement -

Giustizia per tutti, andiamo alla scoperta di ciò che accadrà nella seconda puntata della fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Moralez.

Mercoledì 25 maggio arriva il secondo appuntamento con Giustizia per tutti e scopriremo qualcosa in più sulla storia di Roberto Beltrami, interpretato da Raoul Bova, e sulla sua indagine. Andiamo dunque a scoprire cosa accadrà nella seconda puntata.

Giustizia per tutti: cosa accade nella seconda puntata

Dopo aver risolto i primi casi insieme a Victoria, Roberto si troverà di fronte al caso di Saverio, un uomo accusato dell’omicidio del fratello e che, avendo perduto la memoria, non ricorda nulla di cosa è successo nella notte incriminata. Il fotografo dunque aiuta Saverio a rimettere in ordine le tessere del puzzle per ricostruire i veri avvenimenti di quella nottata, arrivando a una verità sconvolgente. Intanto Roberto continua a portare avanti le proprie indagini e si troverà a tu per tu con Tommaso Randelli, l’uomo che si trovava con sua moglie la notte in cui è stata assassinata.

Dopo quello di Saverio, per Roberto c’è un altro caso. L’uomo viene contattato da una donna venezuelana di nome Maria Pilar, alla disperata ricerca di aiuto per difendere suo marito Julio, accusato dell’omicidio della loro datrice di lavoro. Roberto e Victoria si troveranno davanti a un caso molto complesso e dovranno fare il loro meglio per salvare i due coniugi dalle accuse. Proseguono intanto le indagini personali di Roberto, ma arrivano ulteriori guai, perché Tommaso accusa il fotografo detective di essere stato aggredito nel suo pub. Un gesto estremo che, considerando i travagliati trascorsi con la legge di Roberto, potrebbe mettere a repentaglio la sua vita.

Appuntamento dunque a mercoledì 25 maggio con la seconda puntata di Giustizia per tutti, quando scopriremo qualcosa in più sulle indagini e sul futuro di Roberto Beltrami, prima del gran finale del 31 maggio.