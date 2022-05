Obi-Wan Kenobi quando esce: a che ora su Disney+

- Advertisement -

Ewan McGregor torna nei panni di Obi-Wan Kenobi nell’omonima serie TV su Disney+. Ecco quando esce e quanti episodi ci sono.

Una nuova serie Star Wars è pronta a far emozionare i fan della saga fantascientifica. Nell’ambiente vi è delusione dopo The Book of Boba Fett, i cui episodi migliori sono quelli dedicati al Mandaloriano. È proprio a quest’ultimo che i fan sperano possa ispirarsi il nuovo titolo, in termini di recitazione, scrittura, effetti e costumi.

Obi-Wan Kenobi trailer

Obi-Wan Kenobi quando esce e quante puntate

Mancano ormai pochi giorni. La serie Obi-Wan Kenobi è in streaming su Disney+ dal 27 maggio 2022. È bene sottolineare come non saranno disponibili tutte le puntate al day one. Venerdì saranno infatti proposte soltanto le prime due. Occorrerà avere pazienza. Di seguito vi riportiamo le date d’uscita delle puntate:

venerdì 27 maggio: puntata 1 e 2

mercoledì 1 giugno: puntata 3

mercoledì 8 giugno: puntata 4

mercoledì 15 giugno: puntata 5

mercoledì 22 giugno: puntata 6

Obi-Wan Kenobi a che ora esce

Come detto, l’attesa dei fan di Star Wars per la nuova serie con Ewan McGregor durerà fino al 27 maggio e poi una puntata a settimana da allora. Sei episodi in totale, suddivisi in cinque settimane. La durata sarà sempre di 45 minuti circa. A che ora esce Obi-Wan Kenobi? I nuovi episodi saranno disponibili in streaming su Disney+ dalle ore 9.00 del mattino dei giorni indicati in precedenza.

Obi-Wan Kenobi trama

La trama si sviluppa 10 anni dopo gli eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith. La Repubblica è crollata e dei Jedi non vi è quasi più traccia. Sono ricercati e considerati traditori, secondo la propaganda dell’Impero. Sul fronte personale, Obi-Wan soffre per la caduta del suo migliore amico, Anakin Skywalker, ormai noto nell’universo esplorato come Darth Vader.

Ewan McGregor riprenderà il suo storico ruolo, ovvero il Cavaliere Jedi Obi-Wan Kenobi. Al suo fianco vedremo anche Hayden Christensen in quelli di Darth Vader. Il suo compito è quello di distruggere gli ultimi frammenti dell’Ordine Jedi. Il suo obiettivo primario è però quello di scovare il suo vecchio Maestro.