Obi-Wan Kenobi: cosa sapere prima di vedere la serie Star Wars

Obi-Wan Kenobi è la nuova serie TV Star Wars, che riporta Ewan McGregor nei panni del Maestro Jedi. In streaming su Disney+ dal 27 maggio.

Cosa sapere prima di vedere Obi-Wan Kenobi? Di seguito una guida completa alla visione della serie Star Wars in arrivo su Disney+. Impossibile pensare che questo titolo possa rappresentare un punto d’ingresso per i nuovi fan nel mondo creato da George Lucas. Occorre avere un background alle spalle per comprendere e apprezzare. Se invece avete già apprezzato Star Wars in passato, ecco una cascata di informazioni per rispolverarvi la memoria.

Obi-Wan Kenobi trailer

Obi-Wan Kenobi e Darth Vader

Se apprezzate Star Wars ma non siete degli appassionati tali al punto da conoscerne ogni sfumatura, potreste pensare d’aver perso qualche stralcio d’informazione lungo il cammino. Com’è possibile che Obi-Wan Kenobi e Darth Vader si incontrino nuovamente dopo Mustafar ma prima di Una nuova speranza?

Lo scontro tra il Maestro Jedi e l’ormai ex Padawan, passato al Lato Oscuro della Forza è un punto cruciale della prima trilogia. La morte di Obi-Wan Kenobi segna nel profondo Luke ed è fondamentale per il suo viaggio. Viene specificato come i due non si siano mai più rivisti da quel tremendo scontro. E allora? Non vi siete persi nulla e questo è infatti uno degli elementi più importanti che lo show dovrà spiegare.

Obi-Wan Kenobi: quando è ambientato

Sono trascorsi ben 10 anni da Star Wars: La Vendetta dei Sith. Un decennio dallo scontro quasi mortale tra Obi-Wan Kenobi e l’ormai corrotto Anakin Skyalker. Lasciato al proprio destino, il Sith è stato rinvenuto e trasformato nel ben noto Darth Vader. Non vi è più traccia della Repubblica, così come dell’Ordine Jedi. Alcuni suoi membri sono ancora vivi ma devono nascondersi, nella speranza di una ribellione futura.

Palpatine controlla tutto e tutti. È in realtà il Signore dei Sith noto come Darth Sidious e ha proclamato il Primo Impero Galattico. Uno degli ultimi atti di Obi-Wan in qualità di Jedi è stato mettere in salvo i figli dati alla luce da Padmé Amidala, ovvero Leia e Luke. La prima è stata affidata alle cure di Breha e Bail Organa, della casa reale di Alderaan. Il secondo è invece stato cresciuto dagli zii paterni Owen e da sua moglie Beru.

Tralasciando tutto ciò che non è reputato canonico, della vita di Obi-Wan tra la lotta contro Anakin e Una nuova speranza si sa molto poco. Questa serie andrà a colmare la voragine, facendo attenzione a rispettare la continuità.

Obi-Wan Kenobi: l’Inquisitorium

Sappiamo che l’Inquisitorium avrà un ruolo importante nella nuova serie Star Wars su Disney+. Di cosa si tratta? Darth Vader ha un compito cruciale, quello di scandagliare l’Impero e uccidere gli ultimi Jedi e chiunque dia segnali legati alla Forza. Le speranze finali dei Cavalieri, considerando come i Padawan di Coruscant siano stati uccisi proprio da Anakin, così da assicurarsi la fine delle nuove generazioni.

L’Inquisitorium è stata istituita proprio per scovare chiunque sia scampato alla Purga e chi vanti le abilità per ricevere un addestramento Jedi. I gruppi di agenti sono molto potenti e la maggior parte è composta da ex Jedi, convertiti al nuovo credo attraverso la tortura del Lato Oscuro. Privati di ogni forma di individualità, sono come delle macchine obbedienti e pronte a eseguire ogni sorta di ordine.

Obi-Wan Kenobi: Grande Inquisitore chi è

Il Grande Inquisitore è la guida a capo dell’operato degli Inquisitori. A interpretare questo personaggio è Rupert Friend. Viene descritto come un combattente eccellente, un tempo guardia del Tempio Jedi su Coruscant. I fan hanno potuto apprezzarlo nella serie animata Rebels. In questo show live-action, però, la sua presenza dovrebbe essere limitata.

Obi-Wan Kenobi: Reeva chi è

Sulle tracce di Ewan McGregor ci sarà Moses Ingram. Il suo personaggio la Terza Sorella. Si tratta di un’Inquisitrice della quale conosciamo il nome. Questa è un’anomalia. Si tratta di Reeva Savander. Ha un passato da Jedi ma non sappiamo come sia stata trasformata. In molti casi, dopo una vita pacifica alla ricerca dell’equilibrio interiore, svariati Jedi sono stati costretti a confrontarsi con aspetti violenti della vita, durante e dopo la Guerra dei Cloni. Ciò li ha resi vulnerabili al Lato Oscuro, soggetti più malleabili alle sollecitazioni dell’Inquisitorium.