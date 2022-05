Top Gun 2 Maverick trama e cast

- Advertisement -

Dal 1986 al 2022, esce finalmente Top Gun 2, sequel del film cult con Tom Cruise. Scopriamo cosa c’è da sapere.

Top Gun Maverick segna il ritorno di Tom Cruise nei panni dell’amatissimo Pete Maverick Mitchell. Cos’è cambiato nella sua vita dagli anni ’80 a oggi? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film. Top Gun Maverick è uscito al cinema in Italia il 25 maggio.

Top Gun 2 trailer

Top Gun 2 trama

La vita di Pete Mitchell, noto a tutti come Maverick, non è quasi cambiata nel corso degli ultimi 30 anni. Era un coraggioso pilota di caccia, amate del rischio, la velocità e le motociclette. È tra i migliori aviatori della Marina ma incredibilmente non ha fatto carriera. È ancora lì, come fermo nel tempo, evitando attentamente quella promozione che lo spingerebbe via dai propri amati aerei. Salire di grado vorrebbe dire rinunciare a volare ed è qualcosa che non intende fare. Lo vedremo addestrare nuove reclute e collaudare modelli di ultima generazione.

Sotto la sua guida vi è una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun. Devono essere preparati per una missione segreta. In Top Gun 2 Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw, il cui nome di battaglia è Rooster. Una persona speciale, essendo il figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw, noto come Goose.

È tempo per Maverick di fronteggiare le proprie paure, le incertezze del futuro e gli spettri del passato. Il tutto durante una missione complessa e rischiosa, che richiederà un enorme sacrificio da parte di tutti i suoi partecipanti.

Top Gun 2 cast

Il cast di Top Gun Maverick è a dir poco ricco. Il protagonista non potrebbe essere altri che Tom Cruise. In nessun modo si sarebbe potuto realizzare un sequel con un altro attore. Dal passato farà ritorno anche Iceman, interpretato da Val Kilmer. Non poteva mancare una protagonista femminile, che è Jennifer Connelly. Il suo personaggio è Penny Benjamin. Il figlio di Goose, Bradley Bradshaw, ha invece il volo di Miles Teller.

Completano il cast Jon Hamm (Cyclone), Glen Powell (Hangman), Lewis Pullman (Bob), Ed Harris (Contrammiraglio), Manny Jacinto (Fritz), Jean Louisa Kelly (Carole Bradshaw) e Jay Ellis (Payback).