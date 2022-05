Ciriaco De Mita chi era: causa morte

- Advertisement -

Si è spento Ciriaco De Mita, uno dei grandi nomi della Prima Repubblica, rivestendo il ruolo di ministro e Presidente del Consiglio. Aveva 94 anni.

Cordoglio nel mondo della politica italiana per la morte all’età di 94 anni di Ciriaco De Mita, sindaco di Nusco (Avellino) dal 2014 ma con una lunga carriera di primo piano nella politica nazionale all’interno della Democrazia Cristiana.

Era stato infatti più volte ministro a partire dagli anni Settanta, poi segretario e dunque presidente della DC nel corso degli anni Ottanta, e in particolare durante la delicata fase di Tangentopoli, nonché Presidente del Consiglio tra l’aprile 1988 e il luglio 1989.

Ciriaco De Mita causa morte

Non sono ancora state rese note le cause della morte di De Mita, ma sappiamo che lunedì 4 aprile l’ex-ministro democristiano era stato ricoverato all’ospedale Moscati di Avellino nel primo pomeriggio per degli accertamenti neurologici. Nulla che fosse collegato, a quanto sembra, con il precedente ricovero di fine febbraio, dovuto alla rottura del femore.

Tuttavia, nel corso del pomeriggio quello che sembrava un controllo di routine ha iniziato ad assumere un aspetto più drammatico, specialmente dopo il messaggio pubblicato su Facebook dalla figlia Antonia: “Mio padre non sta bene, è grave, il Dott Pino Rosato mi ha dato la notizia e non mi vuole far entrare in ospedale. Nella camera c’è solo lui”.

Ciriaco De Mita, moglie e figli

La moglie di Ciriaco De Mita è Anna Maria Scarizi, 83 anni, con cui era sposato dal 1958. I due si erano conosciuti tramite Fiorentino Sullo, altro politico irpino della DC di cui lei era segretaria. La coppia ha avuto tre figlie: Antonia, Simona e Floriana.

Nel giugno 2019, Anna Maria Scarinzi e le figlie Simona e Floriana erano state rinviate a giudizio dalla Procura di Avellino con l’accusa di truffa per una serie di fatture del valore di 817.000 euro che, però, sarebbero state elargite senza che in cambio venissero offerti servizi di alcun tipo.