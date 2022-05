Don Matteo 14 ci sarà? L’annuncio

- Advertisement -

Don Matteo 13 è stata una stagione sconvolgente, con l’addio di Terence Hill e l’arrivo di Raoul Bova. Si farà Don Matteo 14?

Il pubblico ha faticato ad accettare l’addio di Terence Hill in Don Matteo 13 ma poi ha dimostrato grande affetto per Raoul Bova, calatosi nei difficili abiti di Don Massimo. C’è voglia di veder proseguire questa storia, anche perché oltre al sacerdote vi sono altri personaggi amatissimi con le relative storie. La Rai ha annunciato Don Matteo 14? La fiction si farà?

Don Matteo 14 si farà?

La Rai non ha ancora dato l’annuncio ufficiale per quanto riguarda Don Matteo 14. Manca il comunicato ma vi sono altre parole che fanno ben sperare i fan. Sono quelle pronunciate da Nino Frassica e Raoul Bova sul palco del Festival di Sanremo, dove è stato di fatto presentato per la prima volta l’attore nei panni di Don Massimo. I due hanno spiegato come Don Matteo 14 si farà. Sembra infatti impensabile che l’attore abbia accettato questa parte per una manciata di episodi, senza le garanzie di una nuova stagione con lui come assoluto protagonista.

Don Matteo 14 quando esce

Non sappiamo, al momento, quando uscirà Don Matteo 14. Ciò che è certo è che uscirà su Rai 1 nel corso del 2023. Non vi è infatti chance che la fiction possa ritardare. Ciò rappresenta infatti il problema cardine che ha portato all’addio di Terence Hill. La produzione deve proporre 10 nuovi episodi della durata di mini film. È facile aspettarsi una messa in onda con tempistiche simili a quelle della tredicesima stagione, con la messa in onda tra marzo e aprile 2023.