Transformers L’ultimo cavaliere stasera in tv trama e cast

Transformers L’ultimo cavaliere è un film del 2017 diretto da Michael Bay, quinto capitolo della saga dei Transformers.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Transformers: L’ultimo cavaliere, film d’azione e fantascienza uscito al cinema nel 2017. Ritroviamo il cast apprezzato nel quarto capitolo, L’era dell’estinzione, con Mar Wahlberg al centro della storia.

Transformers L’ultimo cavaliere trama

Tutto viene ribaltato in Transformers L’ultimo cavaliere. Vediamo la preda trasformarsi in eroe e gli eroi tramutarsi in cattivi. È giunta la battaglia finale e un solo mondo sopravvivrà, il nostro o il loro. Nel corso degli ultimi anni gli Autobot, guidato da Optimus Prime, sono stati in grado di difendere la Terra dalle numerose invasioni aliene susseguitesi.

Dai Decepticon di Megatron, poi gli antichi Creatori. I nemici sono sempre stati costretti alla ritirata, sconfitti dai difensori del nostro mondo. Ma da dove provengono i Transformers? La leggenda millenaria, tramandata di generazione in grado segreto per tutelare il pianeta, sta per tornare alla luce. Tutto a causa di una nuova minaccia che incombe sull’umanità. Vedremo Optimus Prime dichiarare guerra alla nostra specie, guidando un gruppo di Autobot nella battaglia decisiva. La nostra unica chance è l’alleanza tra l’inventore Cade Yeager e il fidato Bumblebee con un lord inglese e una professoressa di Oxford.

Transformers L’ultimo cavaliere cast

Il cast di Transformers L’ultimo cavaliere è a dir poco ricco. Per questo quinto capitolo della saga diretta da Michael Bay, basata sui famosi giocattoli Hasbro, il protagonista torna a essere Mark Wahlberg, nei panni d Cade Yeager. Il lord inglese di cui abbiamo parlato, Sir Edmund Burton, è Anthony Hopkins. Laura Haddock è invece Vivian Wembley, professoressa di Oxford. Stanley Tucci interpreta Joshua Joyce, mentre John Turturro è l’agente Simmons. Troviamo inoltre Josh Duhamel come Colonnello William Lennox, Gil Birmingham come Capo Sherman, Santiago Cabrera come Santos e Gemma Chan come Quintessa. Sul fronte vocale, invece, John Goodman è Hound.