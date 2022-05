Uomini e donne su Ida e Riccardo irrompe Ursula Bennardo: l’attacco

- Advertisement -

Si continua ovviamente a parlare di Riccardo e Ida per quanto riguarda Uomini e Donne: sulla questione è intervenuta anche Ursula, con un attacco sui social.

Continua a tenere banco la questione riguardante Ida e Riccardo, il grande tema che sta dominando la scena in queste ultime puntate di Uomini e Donne. Un grande amore, poi terminato, ma ora è in vista il grande ritorno di fiamma e ovviamente questo nuovo scenario ha provocato molto scalpore. Sin dal ritorno in studio di Riccardo si è profilata questa ipotesi, che ormai sta crescendo con maggiore forza e questa situazione è destinata a dominare l’attenzione fino al finale di questa stagione di Uomini e Donne, prevista per il 1 giugno. Sulla vicenda è intervenuta anche una vecchia conoscenza del programma, la dama Ursula Bennardo, che su Instagram ha commentato un post del profilo di Uomini e Donne, attaccando il cavaliere Riccardo.

Uomini e Donne: l’attacco social di Ursula a Riccardo

Ursula Bennardo è una vecchia conoscenza del programma, qui ha conosciuto Sossio Aruta e insieme a lui ha abbandonato lo show e ha continuato a la propria vita, coronata anche dall’arrivo della figlia Bianca. All’interno del suo percorso a Uomini e Donne, Ursula ha anche stretto amicizia con Riccardo, che ora è tornato in studio e si sta riavvicinando a Ida. Proprio questo riavvicinamento ha portato all’attacco di Ursula, che sotto a un post del profilo di Uomini e Donne ha scritto: “Spiegaci perché l’hai sedotta? Non stiamo capendo nulla”. L’ironia del messaggio cela quei dubbi che sono poi quelli di tutti i fan. Riccardo sta dando segnali contrastanti, prima esprime tutti i propri dubbi, poi dice a Ida che non è mai troppo tardi. Insomma quali sono le vere intenzioni del cavaliere? Lo chiede Ursula, ma lo fanno praticamente tutti quanti: vedremo se presto avremo delle risposte.