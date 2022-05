Chi è Francesco Rutelli moglie, politica e cosa fa oggi

- Advertisement -

Francesco Rutelli: scopriamo chi è il politico, l’evoluzione della sua carriera e i dettagli della sua vita privata.

Francesco Rutelli è tra gli ospiti della puntata di venerdì 27 maggio di Oggi è un altro giorno. Scopriamo dunque chi è il politico, cosa fa oggi e chi è sua moglie, un volto molto noto della televisione italiana.

Chi è Francesco Rutelli

Francesco Rutelli è stato un grande nome della politica per molti anni, soprattutto tra gli anni ’90 e 2000. Dopo la laurea in Architettura Rutelli ha lavorato come giornalista e ha quindi poi iniziato la sua carriera politica, muovendo i primi passi nel partito Radicale. Nella sua parabola politica Rutelli ha ricoperto diversi incarici politici, tra cui quello di sindaco di Roma dal 1993 al 2001, per ben due mandati, e di vicepremier nel secondo governo Prodi.

Oggi, Francesco Rutelli ha l’incarico di presidente dell’ANICA, l’Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali. Il politico ha ottenuto l’incarico nel 2016 ed è poi stato confermato per un altro triennio nel 2019.

Oltre alla carriera politica, Rutelli ha portato avanti anche la sua attività editoriale, dedicandosi alla scrittura di diversi libri e intensificando questa attività soprattutto negli ultimi anni, quando si è maggiormente allontanato dalla vita politica.

Chi è la moglie di Francesco Rutelli

Passando alla sua sfera privata, Francesco Rutelli è sposato dal 1982 con Barbara Palombelli e i due hanno avuto un figlio di nome Giorgio, prima di adottarne altri tre: Francisco, Serena e Monica.

La moglie di Francesco Rutelli, Barbara Palombelli, è una grande protagonista del mondo della televisione, con una lunga carriera nel mondo della televisione. Giornalista come il marito, la donna è diventata il volto simbolo di uno dei programmi più amati della televisione italiana come Forum e ora è protagonista anche della conduzione, su Rete 4, di Stasera Italia. Una grande protagonista dell’informazione sul piccolo schermo.