- Advertisement -

L’ombra del successo è un thriller del 2020. La protagonista sogna di diventare una popstar ma dovrà difendersi da un oscuro personaggio.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su L’ombra del successo, thriller del 2020 pensato per la televisione, diretto da Jeff Hare e della durata di 90 minuti. Una giovane ragazza sogna di raggiungere il successo e trasformarsi in una vera e propria popstar. Si ritrova però nella rete di una manager senza scrupoli.

L’ombra del successo trama e cast

La protagonista de L’ombra del successo è la giovane adolescente Blake. Vive da sola con sua madre Michelle, che ha un’attività di ristorazione e ha dovuto sopportare la morte di suo marito alcuni anni prima. SI divide tra lavoro e sua figlia, che è molto avvenente, il che attira svariate attenzioni, anche indesiderate. Ama cantare e vorrebbe fare di questo talento la propria professione.

La madre la incoraggia a perseguire il suo sogno, così come un’amica di famiglia. Sono tutte con lei. Blake sa suonare la chitarra e scrive da sola le proprie canzoni. Una in particolare viene proposta in pubblico e il video girato da un suo compagno di scuola viene pubblicato online e diventa virale. In poco tempo Blake riceve la telefonata di un’agente di nome Rachel Reeves.

Michelle non sa se sia la scelta giusta per sua figlia. Teme possa essere divorata dal mondo dello spettacolo. Alla fine però accetta di portare sua figlia a una riunione per un provino. In seguito i rapporti con Rachel si intensificano, fino a che Blake non svanisce nel nulla. Di lei si perdono totalmente le tracce. Sua madre è costretta a cercarla in ogni dove ma ben presto viene a galla una verità sconcertante.

Guardando al cast de L’ombra del successo, vediamo come la protagonista Blake sia interpretata da Heavenly Reyna. Sua madre Michelle è invece Gina Holden. La manager Rachel è invece Jodi Russell. Al cast si aggiungono i seguenti nomi: Aaron Schwartz (D.C.), James William O’Halloran (Rhett), Pamela Mitchell (Sal), Dylan Summerall (Mason), Scott Anthony Leet (Jax), Paige Mobley (Cass), Sierra Nowak (Sacha) e Bayley Corman (Christa).