Renzo Arbore e Mara Venier fidanzati: la storia d’amore

Mara Venier e Renzo Arbore hanno vissuto un’intensa e lunga storia d’amore. Riviviamola da come si sono conosciuti fino a quando si sono lasciati

Mara Venier ha fatto sognare gli italiani con la storia d’amore vissuta con Renzo Arbore. La conduttrice, affettuosamente chiamata Zia Mara è stata fidanzata con il cantautore dell’Orchestra Italiana per 12 anni. Il volto di Domenica In oggi ha 71 anni di età, il conduttore di Quelli della notte di 84 anni. Nonostante sia passato tempo da quando le coppia d’oro della tv si è lasciata entrambi ricordano con affetto la loro relazione. Riviviamo la storia d’amore di Mara Venier e Renzo Arbore da come si sono conosciuti e la perché si sono lasciati.

Mara Venier e Renzo Arbore la storia d’amore

Mara Venier quando ha conosciuto Renzo Arbore aveva 47 anni, il cantautore 60. Zia Mara era bellissima e dopo la carriera d’attrice era agli esordi in tv. La bionda veneta aveva da poco girato il Bar dello Sport ed stava girando il film per il piccolo schermo Atelier. Renzo Arbore era al l’apice della sua carriera televisiva ed era il conduttore di Quelli della Notte. Facile pensare che siano conosciuti frequentando ambienti e amici in comune e tra i due sia stato colpo di fulmine al primo incontro.

Renzo Arbore si era lasciato con Mariangela Melato, con cui si sarebbe rimesso insieme nei primi anni 2000 restano con lei fino alla scomparsa dell’attrice. Mara Venier era reduce dalla fine del mattino con Jerry Calá. L’amore procede a gonfie vele tra alti e bassi, momenti di grande felicità che portano ancora nel cuore e un dramma che li ha segnati. Il cantautore dell’Orchestra Italiana ha raccontato aneddoti divertenti tra cui quando la sua compagna degli anni ‘90 voleva fargli bere per errore del latte scaduto. Anche Mara Venier ha raccontato dettagli intimi della loro vita privata come ad esempio la sua gelosia per le ballerine di indietro tutta e la convinzione che il suo amato conduttore l’abbia tradita. Mara Venier e Renzo Arbore sono stati insieme 12 anni e si sono lasciati per lavoro totalizzante ed un aborto spontaneo.

Zia Mara ha sempre detto che con il cantautore foggiano non c’è stato un episodio scatenante che ha portato alla rottura e che al momento dell’addio li legava ancora un affetto profondo che dura tutt’oggi. La conduttrice veneta e il conduttore di Cacao Meravigliao si sono lasciati a causa di un rapporto logorato dal lavoro troppo impegnativo di entrambi. Lei era troppo assorbita dalla prima conduzione di Domenica In, lui dai frenetici impegni lavorativi di una carriera televisiva di successo. Inoltre Mara Venier e Renzo Arbore hanno condiviso il dramma di un aborto spontaneo. A rivelarlo la conduttrice in un’intervista a Maurizio Costanzo. Era incinta e ha perso il bambino a 5 mesi e mezzo di gravidanza. Un dolore che portano sempre nel cuore.