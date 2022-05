Arisa Vito Coppola Lucrezia Lando cosa c’è di vero sul triangolo FOTO

- Advertisement -

Andiamo a scoprire come stanno veramente le cose tra Arisa, Vito Coppola e Lucrezia Lando: tutto ciò che sappiamo sul triangolo.

Continua a tenere banco la questione che riguarda la relazione sentimentale tra Arisa e Vito Coppola. La cantante e il ballerino si sono avvicinati grazie alla sedicesima edizione di Ballando con le stelle e dal feeling in pista è anche scoppiato l’amore, ma ora questa passione sembra essersi esaurita, a causa dell’intromissione di un’altra donna, proveniente anche lei dal mondo del ballo. Tra Arisa e Vito Coppola si è messa infatti Lucrezia Lando, maestra anche lei di ballo e già in passato vicina a Coppola: vediamo com’è di preciso la situazione.

Tutta la verità sul triangolo tra Arisa, Vito Coppola e Lucrezia Lando

A fare il punto sulla questione ci pensa su Instagram Deianira Marzano, che ha segnalato come Arisa avesse bloccato sui social Vito Coppola, evidente sintomo che qualcosa tra i due non va. Si tratta di un gesto forte da parte della cantante, una decisione che mostra come i problemi tra loro possono essere molto profondi, tanto da pensare proprio a una rottura.

Dopo aver notato dunque questo allontanamento, la stessa Deianira ha riportato alcune segnalazioni secondo cui Arisa avrebbe bloccato su Instagram anche Lucrezia Lando, che è stata avvistata proprio insieme a Vito Coppola. Che ci sia dunque la ballerina alla base della rottura tra Arisa e Vito? Gli indizi social portano il pensiero in questa direzione, ma manca comunque qualsiasi conferma ufficiale. I due diretti interessati non hanno commentato la vicenda, lasciando libere le voci del gossip e non intervenendo per spiegare bene la situazione. Senza dunque prove ufficiali, ciò che accade sui social fa pensare ad Arisa e Vito sempre più lontani, con Lucrezia che diventa il terzo lato di questo triangolo amoroso, destinato a dominare la scena anche nei prossimi tempi.